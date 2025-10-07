Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 октября 2025 17:36Курящие россияне всё чаще сталкиваются с проблемами при трудоустройстве
07 октября 2025 17:21Нижегородские активисты провели мероприятия в честь дня рождения Владимира Путина
07 октября 2025 17:15Почти 32,5 тысячи нижегородцев стали пациентами "Поездов здоровья" с начала года
07 октября 2025 16:40Новогоднее оформление улиц обойдется Нижнему Новгороду в 5,7 млн рублей
07 октября 2025 16:22Эксперты не нашли артефактов на месте будущей Триумфальной арки в Канавине
07 октября 2025 16:04Раздельный сбор мусора продолжают внедрять в Нижнем Новгороде
07 октября 2025 15:56Нижегородцы могут оформить дополнительный отпуск по уходу за ребенком-инвалидом
07 октября 2025 15:37Горячая линия заработала для помощи пострадавшим от атаки БПЛА в Дзержинске
07 октября 2025 15:28Новости о дефектах в загранпаспортах у россиян официально опровергли
07 октября 2025 15:2071 идея нижегородцев воплощена в жизнь по проекту "Вам решать!"
Общество

Новогоднее оформление улиц обойдется Нижнему Новгороду в 5,7 млн рублей

07 октября 2025 16:40 Общество
Новогоднее оформление улиц обойдется Нижнему Новгороду в 5,7 млн рублей

Фото: Кира Мишина

Власти Нижнего Новгорода выделили 5,7 млн рублей на оформление городских улиц и площадей к новогодним и рождественским праздникам. Соответствующая информация появилась на портале государственных закупок.

В рамках контракта планируется изготовить и установить различные декоративные элементы: постеры, флаги, флагштоки и плакаты. Эти украшения появятся в разных районах города.

Новогоднее оформление затронет такие локации, как площадь Революции, площади Благовещенская и Комсомольская, территорию у Дворца спорта, аллею Дружбы, парк Победы, улицы Карла Маркса, Бетанкура и ряд других.

Организатором закупки выступает Городской центр строительства и архитектуры. Приём заявок на участие в конкурсе завершится 23 октября, а электронный аукцион по выбору исполнителя состоится 28 октября.

Согласно условиям контракта, все работы, включая демонтаж и утилизацию праздничного оформления, должны быть завершены до 23 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что мэрия Нижнего Новгорода направит 12 млн рублей на закупку новогодних подарков для детей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Госзакупки Новый год
Поделиться:
Новости по теме
01 сентября 2025 10:411,4 млн рублей направят на ремонт кровли нижегородского метро
19 августа 2025 20:00Благоустройство прибрежной зоны у Кудьмы оценили почти в 5 миллионов рублей
14 марта 2025 09:22Власти потратят 43 млн рублей на световое шоу в Нижегородском кремле
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных