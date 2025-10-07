Новогоднее оформление улиц обойдется Нижнему Новгороду в 5,7 млн рублей

Фото:
Власти Нижнего Новгорода выделили 5,7 млн рублей на оформление городских улиц и площадей к новогодним и рождественским праздникам. Соответствующая информация появилась на портале государственных закупок.
В рамках контракта планируется изготовить и установить различные декоративные элементы: постеры, флаги, флагштоки и плакаты. Эти украшения появятся в разных районах города.
Новогоднее оформление затронет такие локации, как площадь Революции, площади Благовещенская и Комсомольская, территорию у Дворца спорта, аллею Дружбы, парк Победы, улицы Карла Маркса, Бетанкура и ряд других.
Организатором закупки выступает Городской центр строительства и архитектуры. Приём заявок на участие в конкурсе завершится 23 октября, а электронный аукцион по выбору исполнителя состоится 28 октября.
Согласно условиям контракта, все работы, включая демонтаж и утилизацию праздничного оформления, должны быть завершены до 23 февраля 2026 года.
Ранее сообщалось, что мэрия Нижнего Новгорода направит 12 млн рублей на закупку новогодних подарков для детей.
