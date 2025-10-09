38 млн рублей направят на новогоднюю иллюминацию в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Почти 38 миллионов рублей потратят на праздничное оформление Нижнего Новгорода к Новому году и Рождеству. Информация об этом размещена в документации на официальном портале государственных закупок.

Из бюджета города выделено 37,9 миллиона рублей на установку световых конструкций, монтаж ёлок и украшение ключевых улиц и мостов. Основной акцент сделан на площади Минина и Пожарского, где планируется установить главную городскую ель и 29 декоративных ёлочек.

Новогодние огни также появятся на городских мостах. В частности, 13 световых инсталляций украсят Похвалинский съезд, 15 — Зеленский съезд, 20 — улицу Ванеева, а 24 — улицу Коминтерна.

Канавинский мост получит 20 консолей в виде снежинок и ещё 20 — с новогодними символами. На метромосту установят 40 подобных световых конструкций.

На Большой Покровской традиционно появится композиция "Рождественский ангел", а также будет смонтировано 61 светодиодное украшение в виде консолей.

Ранее сообщалось, что почти 5,7 млн рублей выделено для размещения новогодних плакатов в Нижнем Новгороде.