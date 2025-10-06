Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Общество

Новогодние корпоративы в нижегородских кафе подорожали на 20%

06 октября 2025 10:30 Общество
Новогодние корпоративы в нижегородских кафе подорожали на 20%

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде начался активный процесс бронирования мест в ресторанах и кафе для празднования Нового года. Как сообщает ИА "Время Н", спрос на новогодние корпоративы остался на уровне прошлого года, однако стоимость мероприятий выросла примерно на 20%.

Региональный представитель Федерации рестораторов и отельеров России, президент ГК "ПИР" Александр Котюсов объяснил рост цен объективными причинами — инфляцией, повышением зарплат сотрудников и удорожанием продуктов.

При этом, по словам Котюсова, формат празднования остается традиционным: танцы, конкурсы и развлекательные программы. "Русский человек консервативен, поэтому всё по классике", — отметил он.

В кафе "Библиотека" подтвердили, что бронирование новогодних мероприятий идет в том же темпе, что и в прошлом году. Цены выросли, но нововведений в праздничных программах не планируется.

В ресторане "Виталич" сообщили, что заказы начали поступать еще с начала осени, но основной пик бронирований ожидается в ноябре. Пока еще есть свободные места, а рост цен составил примерно 10-15% по сравнению с прошлым годом.

По словам представителей отрасли, увеличение посещаемости заведений общественного питания в Нижнем Новгороде напрямую связано с ростом туристического потока в регион.

Ранее сообщалось, что ресторан русской кухни и отель планируют открыть в городе Ветлуга Нижегородской области.

