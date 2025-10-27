Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
"Лавка Чудесъ" открылась в историческом здании в Городце

27 октября 2025
Лавка Чудесъ открылась в историческом здании в Городце

Фото: АНО "АСИРИС"

В Городце начал работу необычный магазин "Лавка чудесъ", сочетающий атмосферу сказки и элементы культурного наследия. Новая творческая площадка разместилась в отреставрированном историческом здании на Большом Кировском съезде, 11А. Об открытии сообщается в телеграм-канале АНО АСИРИС.

Место выбрано неслучайно — эта улица с давних времён славилась своими торговыми рядами и лавками. Благодаря усилиям команды АСИРИС здание было восстановлено с сохранением архитектурных особенностей, характерных для старого Городца.

Главной "изюминкой" пространства стала фотозона, воссоздающая легендарную платформу 9¾ из вселенной Гарри Поттера. Она уже привлекла внимание как местных жителей, так и туристов.

Создатели вдохновлялись атмосферой романа Чарльза Диккенса "Лавка древностей" — отсюда и название заведения. В магазине можно найти оригинальные сувениры, изделия ручной работы, свечи и мыло, а также старинные предметы быта и картины, обнаруженные в заброшенном доме в Городецком районе.

Ранее сообщалось, что обновленный Дом Эвениуса после масштабной реставрации открыли в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

АСИРИС Городец Реставрация
