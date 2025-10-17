Реставрация общежития-ОКН в центре Нижнего Новгорода получила одобрение

Фото:
Проект сохранения объекта культурного наследия регионального значения "Общежитие для рабочих" в Нижнем Новгороде получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.
Речь идет о здании 1863 года, входящем в состав комплекса судостроительного завода И.С. Колчина – У.С. Курбатова. Оно находится по адресу: улица Красная Слобода, дом 8 (литера А).
Работы направлены на сохранение исторического облика здания с приспособлением его для современного использования.
Проектную документацию и инженерные изыскания оценивало управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель Мария Михайловна Изместьева из Санкт-Петербурга. Разработкой проектной документации занимались нижегородские компании ООО "Истоки" и ООО "Велес НН".
Отметим, что в марте проект реставрации получил отрицательное заключение, однако после доработки он был одобрен.
Ранее сообщалось, что после масштабной реставрации открылся в Нижнем Новгороде открылся Дом Эвениуса.
