Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 октября 2025 08:00Реставрация общежития-ОКН в центре Нижнего Новгорода получила одобрение
16 октября 2025 20:00Нижегородцам рассказали о ходе реконструкции трамвайных путей в городе
16 октября 2025 19:24Ларек с шаурмой закрыли в Нижнем Новгороде из-за мигрантов
16 октября 2025 18:38Верховный суд разрешил конфисковывать авто за повторное вождение в пьяном виде
16 октября 2025 18:30Часть улицы Володарского станет односторонней с 5 ноября
16 октября 2025 18:1228 человек получили почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области"
16 октября 2025 17:46Более 5 тысяч нижегородских семей обратились за региональным маткапиталом
16 октября 2025 17:35Максим Попов: "Программа "Герои. Нижегородская область" способствует тому, чтобы наш регион оставался в авангарде"
16 октября 2025 17:28Вспышка кишечной инфекции в "Созвездии" обернулась уголовным делом
16 октября 2025 17:19Трудовая инспекция выявила нарушения на нижегородской "Молочной кухне"
Общество

Реставрация общежития-ОКН в центре Нижнего Новгорода получила одобрение

17 октября 2025 08:00 Общество
Реставрация общежития-ОКН в центре Нижнего Новгорода получила одобрение

Фото: "Яндекс Карты"

Проект сохранения объекта культурного наследия регионального значения "Общежитие для рабочих" в Нижнем Новгороде получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Речь идет о здании 1863 года, входящем в состав комплекса судостроительного завода И.С. Колчина – У.С. Курбатова. Оно находится по адресу: улица Красная Слобода, дом 8 (литера А).

Работы направлены на сохранение исторического облика здания с приспособлением его для современного использования.

Проектную документацию и инженерные изыскания оценивало управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель Мария Михайловна Изместьева из Санкт-Петербурга. Разработкой проектной документации занимались нижегородские компании ООО "Истоки" и ООО "Велес НН".

Отметим, что в марте проект реставрации получил отрицательное заключение, однако после доработки он был одобрен.

Ранее сообщалось, что после масштабной реставрации открылся в Нижнем Новгороде открылся Дом Эвениуса.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОКН Реконструкция Реставрация
Поделиться:
Новости по теме
08 октября 2025 17:57Дом Грибкова на Верхневолжской набережной отреставрируют к 2028 году
03 октября 2025 12:35Экспертиза одобрила проект культурного центра на улице Черниговской
23 сентября 2025 15:03Экспертиза одобрила проект гостиницы на Ильинке в Нижнем Новгороде
06 сентября 2025 08:08Мастера воссоздали исторические двери для дома в центре Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных