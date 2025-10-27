Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Общество

Нижегородские автобусные маршруты №85 и №76 продлят в 2026 году

27 октября 2025 12:25
Нижегородские автобусные маршруты №85 и №76 продлят в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

С 1 января 2026 года в Нижнем Новгороде изменится схема движения двух городских автобусных маршрутов. Эти меры направлены на улучшение транспортной доступности новых жилых кварталов и социальных объектов, сообщили в ЦРТС.

Автобус №85, курсирующий по маршруту "Микрорайон Юг – Завод Нител", будет продлен до жилого комплекса "Кузнечиха Город" (ранее известного как "Новая Кузнечиха"). Это обеспечит прямую связь микрорайона с проспектом Гагарина и Автозаводским районом, что особенно важно для жителей новых застроек.

Кроме того, с 1 января продлевается маршрут № 76 "Улица Дубравная – Московское шоссе". Конечной остановкой станет авторынок "Московский". Это изменение создаст новую транспортную связку внутри Московского района.

Также сообщалось, что новый электробусный маршрут Э-16 запустят в Нижнем Новгороде с 1 ноября.

