Нижегородские автобусные маршруты №85 и №76 продлят в 2026 году Общество

Фото: Александр Воложанин

С 1 января 2026 года в Нижнем Новгороде изменится схема движения двух городских автобусных маршрутов. Эти меры направлены на улучшение транспортной доступности новых жилых кварталов и социальных объектов, сообщили в ЦРТС.

Автобус №85, курсирующий по маршруту "Микрорайон Юг – Завод Нител", будет продлен до жилого комплекса "Кузнечиха Город" (ранее известного как "Новая Кузнечиха"). Это обеспечит прямую связь микрорайона с проспектом Гагарина и Автозаводским районом, что особенно важно для жителей новых застроек.

Кроме того, с 1 января продлевается маршрут № 76 "Улица Дубравная – Московское шоссе". Конечной остановкой станет авторынок "Московский". Это изменение создаст новую транспортную связку внутри Московского района.

Также сообщалось, что новый электробусный маршрут Э-16 запустят в Нижнем Новгороде с 1 ноября.