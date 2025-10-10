Средняя скорость нижегородских автобусов составляет 21 км/час Общество

Фото: Александр Воложанин

Средняя скорость движения наземного общественного транспорта в Нижнем Новгороде составляет всего 21 км/ч. К такому выводу пришли специалисты журнала "Мобилити", проанализировав данные сервиса 2ГИС за первую половину 2025 года.

В исследовании учитывались автобусы, трамваи, маршрутки и троллейбусы. Эксперты сравнивали среднюю продолжительность поездок и протяжённость маршрутов в крупнейших городах России.

В результате Нижний Новгород оказался в группе городов с самыми низкими показателями: от 20 до 24 км/ч. С такой же средней скоростью транспорт ездит в Новосибирске, Воронеже, Омске, Красноярске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Челябинске и Екатеринбурге.

Для сравнения, в Москве средняя скорость наземного транспорта составляет 33 км/ч. В Волгограде, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Перми и Самаре — около 25-26 км/ч.

Автобусы и другой общественный транспорт в Нижнем Новгороде движутся медленно из-за регулярных остановок, пробок и пересадок. В результате их реальная скорость сопоставима с микромобильным транспортом — электросамокатами и велосипедами.

Ранее сообщалось, что 12,6 млрд рублей выделят на закупку нового общественного транспорта в Нижегородской области.