Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Последние новости рубрики Общество
10 октября 2025 13:10Средняя скорость нижегородских автобусов составляет 21 км/час
10 октября 2025 12:43Вдова шеф-повара Колисниченко пришла на ресторанную премию в Нижнем Новгороде
10 октября 2025 12:00Нижний Новгород начнет развивать городские электрички по модели МЦД
10 октября 2025 11:49Книжный парк в Автозаводском районе: 4000 посетителей с момента открытия
10 октября 2025 11:07Больше половины нижегородцев узнают о раке на ранней стадии
10 октября 2025 10:43Агроном Воробьёв рассказал, что и как сажать под зиму для ранних всходов
10 октября 2025 10:31Пешеходный мост восстановят в Советском районе после жалоб нижегородцев
10 октября 2025 10:12Холод и дожди придут в Нижний Новгород в конце выходных
10 октября 2025 09:58Редкий жук-усач появился в Керженском заповеднике Нижегородской области
10 октября 2025 08:00Мосты Нижнего Новгорода оснастили интеллектуальной системой безопасности
Общество

Средняя скорость нижегородских автобусов составляет 21 км/час

10 октября 2025 13:10 Общество
Средняя скорость нижегородских автобусов составляет 21 км/час

Фото: Александр Воложанин

Средняя скорость движения наземного общественного транспорта в Нижнем Новгороде составляет всего 21 км/ч. К такому выводу пришли специалисты журнала "Мобилити", проанализировав данные сервиса 2ГИС за первую половину 2025 года.

В исследовании учитывались автобусы, трамваи, маршрутки и троллейбусы. Эксперты сравнивали среднюю продолжительность поездок и протяжённость маршрутов в крупнейших городах России.

В результате Нижний Новгород оказался в группе городов с самыми низкими показателями: от 20 до 24 км/ч. С такой же средней скоростью транспорт ездит в Новосибирске, Воронеже, Омске, Красноярске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Челябинске и Екатеринбурге.

Для сравнения, в Москве средняя скорость наземного транспорта составляет 33 км/ч. В Волгограде, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Перми и Самаре — около 25-26 км/ч.

Автобусы и другой общественный транспорт в Нижнем Новгороде движутся медленно из-за регулярных остановок, пробок и пересадок. В результате их реальная скорость сопоставима с микромобильным транспортом — электросамокатами и велосипедами.

Ранее сообщалось, что 12,6 млрд рублей выделят на закупку нового общественного транспорта в Нижегородской области.

автобусы Дороги Общественный транспорт
