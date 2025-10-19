Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Последние новости рубрики Общество
Общество

Перевозчиков для автобусов на долгий срок ищут в Нижнем Новгороде

19 октября 2025 13:06 Общество
Перевозчиков для автобусов на долгий срок ищут в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде стартовали конкурсы на обслуживание сразу нескольких городских автобусных маршрутов. Заказчиком выступает ГКУ НО "Центр развития транспортных систем". Общая сумма контрактов превышает 118 млн рублей. Часть из них рассчитана на семь лет, другие — на несколько месяцев.

Самым крупным стал конкурс на выполнение перевозок по маршруту № 45. Его стоимость составляет около 42 млн рублей. Работы будут вестись с 1 января 2026 года по 31 декабря 2032 года. Перевозки планируется осуществлять автобусами большого и среднего класса. Контракт разбит на 91 этап.

Еще три долгосрочных контракта касаются маршрутов № 87 (26 млн рублей), № А-83 (32 млн рублей) и № 24 (около 16 млн рублей). Все они рассчитаны на период с 2026 по 2032–2033 годы и предполагают использование автобусов среднего класса. Каждый из них также делится на 91 этап.

Помимо многолетних соглашений, объявлены и краткосрочные конкурсы. Так, маршруты № 39 и №42 будут обслуживаться с ноября по декабрь (включительно) 2025 года. Бюджет первого контракта — около 2,3 млн рублей, второго - 87 тысяч рублей. В обоих случаях речь идет об автобусах среднего класса.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируют заключить семилетние контракты на обслуживание 11 городских маршрутов — №№ 22, 24, 29, 36, 45, 55, 78, 82, 83, 87 и 91. Это решение принято в соответствии с распоряжением правительства Нижегородской области. Ранее аналогичные соглашения уже были заключены на восьми маршрутах: №№ 5, 6, 18, 32, 34, 65, 81 и 88. В ЦРТС также отметили, что продолжается подготовка конкурсов и по другим маршрутам агломерации, работающим по регулируемым тарифам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
Что нижегородцам показывают на новом Осеннем вернисаже
19 октября 2025 13:04Что нижегородцам показывают на новом "Осеннем вернисаже"
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных