Перевозчиков для автобусов на долгий срок ищут в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде стартовали конкурсы на обслуживание сразу нескольких городских автобусных маршрутов. Заказчиком выступает ГКУ НО "Центр развития транспортных систем". Общая сумма контрактов превышает 118 млн рублей. Часть из них рассчитана на семь лет, другие — на несколько месяцев.

Самым крупным стал конкурс на выполнение перевозок по маршруту № 45. Его стоимость составляет около 42 млн рублей. Работы будут вестись с 1 января 2026 года по 31 декабря 2032 года. Перевозки планируется осуществлять автобусами большого и среднего класса. Контракт разбит на 91 этап.

Еще три долгосрочных контракта касаются маршрутов № 87 (26 млн рублей), № А-83 (32 млн рублей) и № 24 (около 16 млн рублей). Все они рассчитаны на период с 2026 по 2032–2033 годы и предполагают использование автобусов среднего класса. Каждый из них также делится на 91 этап.

Помимо многолетних соглашений, объявлены и краткосрочные конкурсы. Так, маршруты № 39 и №42 будут обслуживаться с ноября по декабрь (включительно) 2025 года. Бюджет первого контракта — около 2,3 млн рублей, второго - 87 тысяч рублей. В обоих случаях речь идет об автобусах среднего класса.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируют заключить семилетние контракты на обслуживание 11 городских маршрутов — №№ 22, 24, 29, 36, 45, 55, 78, 82, 83, 87 и 91. Это решение принято в соответствии с распоряжением правительства Нижегородской области. Ранее аналогичные соглашения уже были заключены на восьми маршрутах: №№ 5, 6, 18, 32, 34, 65, 81 и 88. В ЦРТС также отметили, что продолжается подготовка конкурсов и по другим маршрутам агломерации, работающим по регулируемым тарифам.