Лебедева: методика "обучения служением" – это возможность получать профессиональный опыт через соцпроекты Общество

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Все больше молодых людей в России выбирают волонтерство как способ самореализации и участия в жизни общества. Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова рассказала, что почти каждый второй абитуриент вузов уже имеет личную книжку волонтера.

По ее словам, у студентов сегодня есть искреннее желание помогать другим и делать добрые дела на постоянной основе.

В НИУ Президентской академии этому направлению уделяют особое внимание. Как рассказала его директор Екатерина Лебедева, одной из ключевых программ здесь стала инициатива "Обучение служением".

Новый этап проекта стартовал в сентябре. Программа реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" при поддержке платформы "Добро.рф" и Минобрнауки России. Она направлена на развитие добровольческой активности среди студентов и помогает им включаться в общественную жизнь через реальные дела.

"Методика "обучения служением" – это возможность получать профессиональный опыт через социальные проекты, решая актуальные, общественно важные задачи в партнерстве с НКО, государственными структурами и бизнесом", — отметила Екатерина Лебедева.

Она добавила, что такой подход помогает молодым людям "не только учиться, но и менять мир к лучшему". Программа также способствует формированию гражданской позиции и уважению к традиционным российским ценностям.