Нижегородцам напомнили, какие имена запрещено давать детям Общество

Фото: Александр Воложанин

Порядок присвоения имени ребенку строго регламентирован законодательством. В Главном управлении ЗАГС Нижегородской области сообщили НИА "Нижний Новгород", что при регистрации имени недопустимо использовать цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы и знаки, не являющиеся буквами (за исключением дефиса), а также любые их комбинации.

Кроме того, нельзя использовать бранные слова, а также слова и выражения, указывающие на ранги, должности или титулы. Такие ограничения установлены статьёй 58 Семейного кодекса Российской Федерации и статьей 18 Федерального закона № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния".

В ведомстве уточнили, что в Нижегородской области подобных случаев при регистрации имени не зафиксировано.

Также в ЗАГС добавили, что имя ребенку присваивается по соглашению родителей, а отчество — по имени отца, если иное не установлено законами субъектов Российской Федерации или не основано на национальных традициях.

Ранее сообщалось, что в 2025 году у нижегородцев самыми востребованными именами для мальчиков были Михаил, Александр и Артем, а у девочек — Анна, София и Виктория.