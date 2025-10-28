Нижегородцам напомнили, какие имена запрещено давать детям

Фото:
Порядок присвоения имени ребенку строго регламентирован законодательством. В Главном управлении ЗАГС Нижегородской области сообщили НИА "Нижний Новгород", что при регистрации имени недопустимо использовать цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы и знаки, не являющиеся буквами (за исключением дефиса), а также любые их комбинации.
Кроме того, нельзя использовать бранные слова, а также слова и выражения, указывающие на ранги, должности или титулы. Такие ограничения установлены статьёй 58 Семейного кодекса Российской Федерации и статьей 18 Федерального закона № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния".
В ведомстве уточнили, что в Нижегородской области подобных случаев при регистрации имени не зафиксировано.
Также в ЗАГС добавили, что имя ребенку присваивается по соглашению родителей, а отчество — по имени отца, если иное не установлено законами субъектов Российской Федерации или не основано на национальных традициях.
Ранее сообщалось, что в 2025 году у нижегородцев самыми востребованными именами для мальчиков были Михаил, Александр и Артем, а у девочек — Анна, София и Виктория.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+