Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 октября 2025 16:56Эколог Рыбальченко рассказал, как микропластик из канализации вредит природе
28 октября 2025 16:38Оборот ИТ-компаний Нижегородской области вырос за I полугодие 2025 года более чем на 17%
28 октября 2025 16:26Энергетики сдали кровь в помощь нуждающимся детям и взрослым
28 октября 2025 16:24Нижегородцам напомнили, какие имена запрещено давать детям
28 октября 2025 16:10Экопункты в Нижнем Новгороде и Дзержинске закрываются с 3 ноября
28 октября 2025 15:42Подведены итоги Первого Всероссийского агродиктанта
28 октября 2025 15:23Пограничное управление ФСБ РФ по Саратовской и Самарской областям набирает контрактников для прохождения воинской службы
28 октября 2025 14:47Власти ищут инвестора для застройки 46,6 га в Новинках
28 октября 2025 14:28Мобильный интернет около Нижегородской областной детской больницы стал быстрее
28 октября 2025 13:57Нижегородцам рассказали, как мошенники используют социальную инженерию
Общество

Нижегородцам напомнили, какие имена запрещено давать детям

28 октября 2025 16:24 Общество
Нижегородцам напомнили, какие имена запрещено давать детям

Фото: Александр Воложанин

Порядок присвоения имени ребенку строго регламентирован законодательством. В Главном управлении ЗАГС Нижегородской области сообщили НИА "Нижний Новгород", что при регистрации имени недопустимо использовать цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы и знаки, не являющиеся буквами (за исключением дефиса), а также любые их комбинации.

Кроме того, нельзя использовать бранные слова, а также слова и выражения, указывающие на ранги, должности или титулы. Такие ограничения установлены статьёй 58 Семейного кодекса Российской Федерации и статьей 18 Федерального закона № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния".

В ведомстве уточнили, что в Нижегородской области подобных случаев при регистрации имени не зафиксировано.

Также в ЗАГС добавили, что имя ребенку присваивается по соглашению родителей, а отчество — по имени отца, если иное не установлено законами субъектов Российской Федерации или не основано на национальных традициях.

Ранее сообщалось, что в 2025 году у нижегородцев самыми востребованными именами для мальчиков были Михаил, Александр и Артем, а у девочек — Анна, София и Виктория. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЗАГС Рождаемость
Поделиться:
Новости по теме
16 октября 2025 17:46Более 5 тысяч нижегородских семей обратились за региональным маткапиталом
30 сентября 2025 18:2226 многодетных нижегородок получили почётные дипломы в Кремле
11 апреля 2025 19:16Более 2 тысяч новорожденных зарегистрировали в нижегородских роддомах за месяц
09 апреля 2025 12:28Шелдон и Кассандра родились в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных