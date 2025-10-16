Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

Более 5 тысяч нижегородских семей обратились за региональным маткапиталом

16 октября 2025 17:46 Общество
Более 5 тысяч нижегородских семей обратились за региональным маткапиталом

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области с 1 июля заработали меры поддержки для семей с детьми. Теперь при рождении малыша родители могут рассчитывать на регулярные выплаты, подарки и даже помощь социальных нянь.

Как рассказал министр социальной политики региона Игорь Седых в эфире ЦУРа, одна из главных новинок — программа "ОСНОВА". Она позволяет каждой семье, вне зависимости от дохода, получить до одного миллиона рублей за рождение или усыновление ребенка. В эту сумму входит и федеральный материнский капитал. А вот если в семье появился третий или последующий ребенок, то вся выплата идет уже за счет регионального бюджета.

Так, с начала действия программы жители области подали более 5 тысяч заявлений на получение выплат. Из них свыше 3,5 тысячи семей уже получают деньги.

По словам министра, около 60-65% выбирают вариант с ежемесячной выплатой. Целевые выплаты, например, на ипотеку, пока менее популярны из-за ключевой ставки.

Также популярностью пользуется электронный сертификат "Подарок новорожденному" номиналом 20 000 рублей. Его можно потратить на покупку детских товаров у местных производителей. С начала июля поступило уже более 6 тысяч заявлений на получение этого сертификата.

Оформить выплаты можно онлайн.

Ранее эксперты объяснили, почему все больше отцов уходят в декретный отпуск.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

