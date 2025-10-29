Нижегородцев будут призывать в армию круглый год Общество

Совет Федерации утвердил закон, согласно которому призыв на военную службу будет осуществляться в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Основанием для призыва станет соответствующий указ президента, пишет РИА Новости.

Ранее призывная кампания делилась на весеннюю (с 1 апреля по 15 июля) и осеннюю (с 1 октября по 31 декабря). Как подчеркивали законодатели, новая норма направлена на упорядочивание работы военкоматов и не изменяет сроки отправки граждан к месту службы.

При этом отправка призывников, не находящихся в запасе, по-прежнему будет проходить в два этапа: весной и осенью, в те же временные промежутки, что и ранее. Кроме того, в законе зафиксирован перечень категорий граждан, для которых могут устанавливаться иные сроки отправки на службу.

Документ также определяет, что срок явки по повестке, размещённой в реестре повесток, не должен превышать 30 дней с момента её публикации.

Кроме того, военные комиссариаты получат право выдавать выписки из реестра воинского учёта. Эти документы смогут получать как граждане, подлежащие первичной постановке на учёт, так и уже состоящие или обязанные состоять на воинском учёте. Выписки могут предоставляться в электронной форме одним из предусмотренных законодательством способов.

Ранее сообщалось, что нижегородским призывникам урезали список болезней, с которыми можно получить отсрочку от армии.