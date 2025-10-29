Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 октября 2025 12:00Вход в Нижегородский кремль ограничат из-за Дня народного единства
29 октября 2025 11:47Нижегородцам объяснили молодежный тренд на "дуркинг"
29 октября 2025 11:32Нижегородцев будут призывать в армию круглый год
29 октября 2025 10:26Три автобусных маршрута продлят в Нижнем Новгороде
29 октября 2025 10:08Дзержинские энергетики "Т Плюс" подтвердили готовность к отопительному периоду
29 октября 2025 09:46Министр Пучков анонсировал проект против буллинга в Нижегородской области
29 октября 2025 09:37Дмитриевская родительская суббота: история, традиции и современное значение
29 октября 2025 09:14Крестный ход в честь Казанской иконы пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября
29 октября 2025 07:00Нижегородцам рассказали, как будут работать поликлиники в начале ноября
28 октября 2025 19:47Полиция нашла пропавших в Дзержинске школьниц
Общество

Нижегородцев будут призывать в армию круглый год

29 октября 2025 11:32 Общество
Нижегородцев будут призывать в армию круглый год

Совет Федерации утвердил закон, согласно которому призыв на военную службу будет осуществляться в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Основанием для призыва станет соответствующий указ президента, пишет РИА Новости.

Ранее призывная кампания делилась на весеннюю (с 1 апреля по 15 июля) и осеннюю (с 1 октября по 31 декабря). Как подчеркивали законодатели, новая норма направлена на упорядочивание работы военкоматов и не изменяет сроки отправки граждан к месту службы.

При этом отправка призывников, не находящихся в запасе, по-прежнему будет проходить в два этапа: весной и осенью, в те же временные промежутки, что и ранее. Кроме того, в законе зафиксирован перечень категорий граждан, для которых могут устанавливаться иные сроки отправки на службу.

Документ также определяет, что срок явки по повестке, размещённой в реестре повесток, не должен превышать 30 дней с момента её публикации.

Кроме того, военные комиссариаты получат право выдавать выписки из реестра воинского учёта. Эти документы смогут получать как граждане, подлежащие первичной постановке на учёт, так и уже состоящие или обязанные состоять на воинском учёте. Выписки могут предоставляться в электронной форме одним из предусмотренных законодательством способов.

Ранее сообщалось, что нижегородским призывникам урезали список болезней, с которыми можно получить отсрочку от армии.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия Военные
Поделиться:
Новости по теме
15 октября 2025 18:16Первые 50 нижегородских призывников отправились к месту службы
13 октября 2025 12:42Военнослужащего приговорили к "строгачу" за самовольный уход с позиции в ДНР
22 сентября 2025 16:16Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных