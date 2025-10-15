Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

Первые 50 нижегородских призывников отправились к месту службы

15 октября 2025 18:16 Общество
Первые 50 нижегородских призывников отправились к месту службы

Фото: военкомат Нижегородской области

В Нижегородской области стартовал осенний этап призывной кампании. Первая группа из 50 новобранцев уже направлена для прохождения военной службы. Большинство из них будут служить в подразделениях Московского военного округа.

Военный комиссар региона полковник Сергей Агафонов отметил, что призыв проходит в соответствии с утвержденным планом и находится на активной стадии. Он подчеркнул, что военнослужащие, проходящие службу по призыву, не направляются в районы, где проводится специальная военная операция.

После прибытия в воинские части молодое пополнение пройдет двухнедельный карантин под наблюдением медицинских специалистов. Затем новобранцы приступят к учебным сборам и подготовке к службе.

Осенний призыв в Вооруженные силы России начался 1 октября согласно Указу президента Российской Федерации Владимира Путина. В рамках кампании из Нижегородской области планируется призвать более 2,1 тысячи человек.

Для удобства граждан в период призыва в региональном военном комиссариате организована горячая линия по телефону (831) 419-79-14. Она работает в будние дни с 9:00 до 17:00, перерыв на обед – с 13:00 до 14:00. Получить консультацию также можно в военкоматах по месту жительства.

Осенняя призывная кампания завершится 31 декабря.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области сформирована группа из 15 резервистов.

