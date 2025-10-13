Военнослужащего приговорили к "строгачу" за самовольный уход с позиции в ДНР Происшествия

Южно-Сахалинский гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему, который самовольно оставил место службы в ДНР. Теперь он отправится в колонию. Об этом сообщает 360.ru.

По данным следствия, 6 февраля 2024 года военнослужащий самовольно покинул своё подразделение, расположенное в зоне спецоперации на донецком направлении. Его задержали сотрудники военной комендатуры Южно-Сахалинска 25 июля 2025 года в селе Троицкое на Сахалине.

Суд признал мужчину виновным по статье «Самовольное оставление части или места службы» (ч. 5 ст. 337 УК РФ).

Учитывая, что у подсудимого уже была судимость, суд признал его опасным рецидивистом и отправил в исправительную колонию строгого режима.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина был взят под стражу прямо в зале суда, однако приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.