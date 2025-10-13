Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
13 октября 2025 12:42Военнослужащего приговорили к "строгачу" за самовольный уход с позиции в ДНР
13 октября 2025 11:13Бомж с пистолетом ограбил супермаркет в Нижнем Новгороде — видео
12 октября 2025 16:25Водитель мопеда нарушил ПДД и погиб в аварии под Пырой
12 октября 2025 11:44Тела двух утонувших мужчин достали нижегородские спасатели из рек 11 октября
11 октября 2025 17:35Молодой нижегородец попался на попытке переброса наркотиков в колонию
11 октября 2025 14:40Заброшенная ферма сгорела дотла в Лукояновском районе
11 октября 2025 12:48Опубликованы фото сгоревшей машины после ДТП на автозаправке в Арзамасе
11 октября 2025 12:10Пешехода насмерть сбили утром на Бору
11 октября 2025 11:47Водителя служебного авто нашли мертвым на территории медгородка в Выксе
11 октября 2025 11:26Прокуратура вернула арзамасской пенсионерке похищенные 866 тысяч рублей
Происшествия

Военнослужащего приговорили к "строгачу" за самовольный уход с позиции в ДНР

13 октября 2025 12:42 Происшествия
Военнослужащего приговорили к строгачу за самовольный уход с позиции в ДНР

Южно-Сахалинский гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему, который самовольно оставил место службы в ДНР. Теперь он отправится в колонию. Об этом сообщает 360.ru.

По данным следствия, 6 февраля 2024 года военнослужащий самовольно покинул своё подразделение, расположенное в зоне спецоперации на донецком направлении. Его задержали сотрудники военной комендатуры Южно-Сахалинска 25 июля 2025 года в селе Троицкое на Сахалине.

Суд признал мужчину виновным по статье «Самовольное оставление части или места службы» (ч. 5 ст. 337 УК РФ).

Учитывая, что у подсудимого уже была судимость, суд признал его опасным рецидивистом и отправил в исправительную колонию строгого режима.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина был взят под стражу прямо в зале суда, однако приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия Военные СВО
Поделиться:
Новости по теме
08 октября 2025 12:1117-летний россиянин вступил в "Азов" и слил данные о своём родственнике-военном
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных