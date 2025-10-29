Люлин рассказал, как наследие комсомола сегодня влияет на молодежь

Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Фото: пресс-служба ЗС НО

В день 105-летия со дня основания ВЛКСМ председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своих соцсетях поделился размышлениями о роли комсомола в истории страны и его влиянии на современное поколение.

По словам спикера регионального парламента, комсомол стал для миллионов молодых людей важной школой жизни, где формировались характер, целеустремленность и готовность преодолевать трудности.

"Комсомол учил ставить перед собой цели и добиваться их, не отступая перед сложностями. Именно комсомольцы строили ключевые объекты страны — Днепрогэс, Магнитку, Горьковский автозавод. А в годы войны они одними из первых шли на фронт", — отметил Евгений Люлин.

Он подчеркнул, что в Нижегородской области практически все крупнейшие стройки XX века велись при активном участии комсомольцев.

"Горьковская ГЭС, Кстовский нефтеперерабатывающий завод, театры, больницы — все это создавалось руками молодежи, воспитанной на идеалах комсомола", — добавил председатель Заксобрания.

По мнению Люлина, идеи и ценности ВЛКСМ не утратили актуальности и сегодня находят продолжение в деятельности современных молодежных объединений.

"Движение "Первых", Российский союз молодежи, "Волонтеры Победы" — эти организации стремятся перенять лучшие традиции комсомола. Это непростая задача, но она крайне важна для формирования нового поколения граждан", — подчеркнул он.

Особое внимание Евгений Люлин уделил работе Молодежного парламента при региональном законодательном собрании. Он напомнил, что проект существует уже почти 20 лет и за это время стал эффективной площадкой для подготовки молодых лидеров.

"Наши выпускники сегодня работают в муниципальных структурах, в Госдуме, становятся депутатами. Это наглядное подтверждение того, что комсомольский опыт не просто жив — он продолжает приносить пользу стране", — заключил спикер ЗСНО.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин поддержал запрет на продажу энергетиков в школах и больницах.

