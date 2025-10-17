Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Общество

Евгений Люлин считает, что успешные проекты в сфере туризма должны тиражироваться на весь регион

17 октября 2025 17:26 Общество
Евгений Люлин считает, что успешные проекты в сфере туризма должны тиражироваться на весь регион

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области

16 октября в рабочем поселке Шаранга в рамках Парламентского дня Законодательного Собрания Нижегородской области прошло заседание секции по туризму. Участники круглого стола обсудили перспективы развития туристской деятельности в северных районах региона на примере Шарангского муниципального округа.

Работа секции началась с посещения ключевых объектов туристической инфраструктуры. Депутаты побывали в Доме-музее «Марийская изба» в деревне Черномуж, где познакомились с уникальными традициями и культурой марийского народа. Также они осмотрели современный курортный комплекс «Тайны Юронги» в селе Большое Устинское – яркий пример успешной реализации проекта по созданию модульных средств размещении. Работа круглого стола была организована на площадке Шарангского народного краеведческого музея.

На встрече были представлены данные о туристском потенциале северных территорий. Несмотря на то, что в 2024 году их посетило почти 780 тысяч человек, что составляет 16,5% от общего турпотока в область, там расположено лишь 8,5% средств размещения. Это говорит о значительном потенциале для роста и необходимости развития инфраструктуры.

Ярким примером такого развития стал курортный комплекс «Тайны Юронги», созданный при государственной поддержке в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Этот проект стал точкой притяжения для туристов и показал, как эффективно можно использовать природные богатства территории. Помимо этого, округ предлагает гостям уникальные культурные маршруты, такие как «Ожерелье шарангских церквей» и «Марийская изба», знакомящие с историей и традициями местных народов.

По итогам дискуссии были выработаны рекомендации для регионального министерства туризма и промыслов, а также для местных властей. Ключевые предложения подразумевают активное включение достопримечательностей северных округов в региональные и межрегиональные маршруты, оперативное размещение информации о них на туристическом портале области, а также популяризацию событийного туризма, например, этнокультурных фестивалей. Отдельное внимание было уделено развитию волонтерского туризма для благоустройства экомаршрутов, поддержке местных товаропроизводителей.

«Северные районы нашей области - это уникальная территория с богатейшим природным и культурным наследием. Наша задача не просто поддерживать отдельные успешные проекты, подобные «Тайнам Юронги», но и создавать систему, которая позволит тиражировать этот положительный опыт на все северное направление, делая его привлекательным и доступным для тысяч туристов», — подвел итог обсуждения председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Туризм
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных