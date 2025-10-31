Билеты на балет "Щелкунчик" в Нижнем Новгороде стоят от 800 до 8000 рублей Афиша

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородском театре оперы и балета имени А.С. Пушкина стартовала продажа билетов на новогодние показы балета "Щелкунчик" (0+). Спектакли будут идти с 24 декабря по 6 января, и, как обычно, интерес к ним огромный.

Цены варьируются от 800 до 8000 рублей. Например, на 27 декабря они стоят от 1000 до 8000 рублей, а на 5 января — от 800 до 6000. Самые дорогие места традиционно в партере.

Несмотря на то, что продажи только начались, зрители уже активно разбирают билеты. На ближайшие даты занята почти половина зала. На показы, которые пройдут в январские выходные, мест в разы больше.

На 4, 5 и 6 января ещё доступны варианты за 800 рублей. Верхняя ценовая планка в эти дни — 6000 рублей.

Ранее сообщалось, что оперный театр представил новый занавес в авангардном стиле в честь 90-летия театра.

