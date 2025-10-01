Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Культура и отдых

Нижегородский ТЮЗ представил новый спектакль — "Обломов"

01 октября 2025 08:00
Нижегородский ТЮЗ представил новый спектакль — Обломов

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородском театре юного зрителя состоялась премьера спектакля "Обломов" (12+) в постановке приглашенного режиссера Филиппа Гуревича. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Инсценировку подготовила драматург Лара Бессмертная. Художник-постановщик — Ольга Суслова, световое решение разработал Павел Бабин.

Директор ТЮЗа Инна Ванькина рассказала, что театр ждал встречи с командой Гуревича полтора года. По ее словам, режиссер по-особому и глубоко читает классику и современную драматургию, а как руководителю ей хотелось видеть в репертуаре "модный" спектакль — постановку, которая может вызывать споры, но при этом служит ориентиром и камертоном для молодежного театра. Она отметила, что процесс оказался непростым: для труппы это новый вызов. Ванькина добавила, что театру важно по-новому взглянуть на явление "обломовщины".

Гуревич предложил собственную интерпретацию романа Ивана Гончарова. В этой версии Илья Обломов не сводится к образу человека на диване: это бунтарь, выбравший отказ от навязанных правил как способ сопротивления. Герой уходит от решений и от "правильных", но чужих представлений о жизни, где счастье измеряют успехом и делами.

Режиссер подчеркивает, что для него и Лары Бессмертной ключевой стала тема гиперопеки матери. Детство Обломова прошло под защитой, и теперь, в точке невозврата, мать винит себя, что не подготовила сына к реальности. С одной стороны, она дала ему установки жить в любви и нежности, с другой — сделала особенно уязвимым к страху и боли мира. Нежелание героя включаться в активную жизнь связано с боязнью пережить боль; полюбив Ильинскую, он опасается будущих потерь и стресса. Отсюда бездействие как протест и как реакция на страшный мир.

Лара Бессмертная отмечает, что школьная оптика часто видит в Обломове лодыря, и потому ей важно показать другую сторону. Работая над адаптацией прозы для сцены, она бережно сохранила лексику романа, не добавляя новых сцен, и при этом вскрыла темы, которые считает существенными. По ее словам, спектакль "Обломов" — не о лени, а о праве жить иначе. Мы все немного Обломовы, когда делаем вид, что все под контролем, надеваем маски успешных людей и боимся признать, что взросление — травматично.

В спектакле заняты Игорь Авров, Владислав Тарнов, Евгений Комшилов, Кристина Кондрина, Анастасия Желнина, Анна Энская, Анастасия Волох, Ирина Страхова, Федор Боровков и Александр Чурбанов.

Ранее у НИА "Нижний Новгород" вышел обзор театральных премьер в наступившем сезоне. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных