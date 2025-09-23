Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Афиша
23 сентября 2025 13:06Нижегородцам рассказали о театральных премьерах в новом сезоне
23 сентября 2025 12:50Международный форум "Российская энергетическая неделя-2025" пройдет в Москве в октябре
23 сентября 2025 11:42Чего ждать от нового театрального сезона в Нижнем Новгороде
22 сентября 2025 13:29Летопись нижегородской архитектуры представили в нижегородском Заксобрании
22 сентября 2025 13:25Нижегородцам расскажут, как книги и фильмы о будущем влияют на настоящее
19 сентября 2025 10:53Выставка о героях тыла открылась в Павлове
17 сентября 2025 20:37Три дня живой музыки: фестиваль "Осень в Швейцарии" соберет поклонников джаза
17 сентября 2025 08:00Театральный фестиваль имени Горького пройдет в Нижнем Новгороде с 14 по 23 октября
16 сентября 2025 15:28Фестиваль "Мелодии победной весны" стартует в Нижнем Новгороде 21 сентября
11 сентября 2025 17:36Семейный день здоровья пройдет на территории Артемовских лугов
Афиша

Нижегородцам рассказали о театральных премьерах в новом сезоне

23 сентября 2025 13:06 Афиша
Нижегородцам рассказали о театральных премьерах в новом сезоне

Фото: tyuz.ru

В Нижнем Новгороде стартовал новый театральный сезон. Чего от него ждать, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород".

В театре "Комедiя" сезон начался спектаклем "Ханума" (16+). В ноябре зрителям представят постановку "Позвольте войти!" (16+) Надежды Ковалевой, а в марте — музыкальный водевиль "За двумя зайцами" (16+) в режиссуре Анны Фекеты.

Театр драмы имени М. Горького готовит комедию А.Н. Островского "Бешенные деньги" (16+), премьера которой состоится в декабре. Весной 2025 года зрителей ждет постановка по рассказу А.П. Чехова "О любви" (16+).

На сцене ТЮЗа 27 сентября покажут "Обломова" (12+), а в октябре состоится премьера "Денискиных рассказов" (6+). А театр "Вера" готовит премьеру "Вишневого сада" (6+) А.П. Чехова в постановке Дениса Сорокотягина. Первые показы пройдут в октябре.

В Нижегородском кукольном театре готовят сразу четыре премьеры. Одна из них — "Волшебник Изумрудного города" (12+) в постановке Дмитрия Маркова.

"Мы решили сделать его в стиле стимпанк. Кроме того, мы сохраним оригинальную задумку и историю, но спектакль будет показан и рассказан от лица Гудвина", — рассказал в беседе с НИА "Нижний Новгород" режиссер.

Подробнее о сюрпризах, которые ждут нижегородских театралов, читайте в большом обзоре НИА "Нижний Новгород".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
культура Театры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных