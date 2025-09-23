Нижегородцам рассказали о театральных премьерах в новом сезоне Афиша

Фото: tyuz.ru

В Нижнем Новгороде стартовал новый театральный сезон. Чего от него ждать, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород".

В театре "Комедiя" сезон начался спектаклем "Ханума" (16+). В ноябре зрителям представят постановку "Позвольте войти!" (16+) Надежды Ковалевой, а в марте — музыкальный водевиль "За двумя зайцами" (16+) в режиссуре Анны Фекеты.

Театр драмы имени М. Горького готовит комедию А.Н. Островского "Бешенные деньги" (16+), премьера которой состоится в декабре. Весной 2025 года зрителей ждет постановка по рассказу А.П. Чехова "О любви" (16+).

На сцене ТЮЗа 27 сентября покажут "Обломова" (12+), а в октябре состоится премьера "Денискиных рассказов" (6+). А театр "Вера" готовит премьеру "Вишневого сада" (6+) А.П. Чехова в постановке Дениса Сорокотягина. Первые показы пройдут в октябре.

В Нижегородском кукольном театре готовят сразу четыре премьеры. Одна из них — "Волшебник Изумрудного города" (12+) в постановке Дмитрия Маркова.

"Мы решили сделать его в стиле стимпанк. Кроме того, мы сохраним оригинальную задумку и историю, но спектакль будет показан и рассказан от лица Гудвина", — рассказал в беседе с НИА "Нижний Новгород" режиссер.

