Общество

Эксперты обсудили роль Нижнего Новгорода в праздновании Дня народного единства

31 октября 2025 13:50 Общество
Эксперты обсудили роль Нижнего Новгорода в праздновании Дня народного единства

Фото: Александр Воложанин

В этом году исполняется 20 лет с тех пор, как в нашей стране появился новый государственный праздник – День народного единства. Основная идея праздника связана с историей России и той ролью, которую в ней сыграло нижегородское ополчение Минина и Пожарского. Единодушный патриотический порыв наших земляков привел к тому, что страна преодолела Смутное время, сохранив суверенитет и государственность. Поэтому неслучайно в 2005 году Нижний Новгород был выбран в качестве основного центра празднования Дня народного единства.

За два десятилетия День народного единства отмечали в Нижнем по-разному. Иногда с большим размахом и участием высоких гостей. На Дне народного единства в Нижнем побывали и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев. В праздничных мероприятиях участвовали главы Патриархата Московского и всея Руси. Нередко к празднику сдавались новые объекты, в город приезжали известные российские артисты. Иногда праздники проходили более скромно, что было оправдано текущими обстоятельствами.

Оценивая двадцатилетнюю историю нового государственного праздника, мы попросили экспертов ответить на вопросы: закрепил ли Нижний Новгород за собой статус основного города для празднования Дня народного единства, и если нет, то какая идея могла бы сделать наш город главным центром государственных торжеств, посвященных этому празднику?

Михаил Рыхтик, доктор политических наук, профессор РАН, директор Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. М.И. Лобачевского, профессор РУДН им. П. Лумумбы:

"Нижний Новгород готов стать площадкой Всемирного гуманитарного Форума "Суверенитет - основа процветания". Экономическая, юридическая, музыкальная проблематики уже "заняты". А у нас же есть уникальное преимущество, предложить ученым со всего мира приехать в Нижний Новгород,  чтобы обсудить историко-культурные и социально-политические аспекты строительства суверенного независимого государства в многополярном мире. Подвиг нашего многонационального народа, объединенного Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, давно и профессионально изучается нижегородскими историками, археологами, политологами, философами, филологами. "Мининские чтения", "Болдинские чтения", "Карповские чтения" и другие мероприятия, организуемые ННГУ имени Лобачевского, способны стать основой научно-просветительского форума международного уровня, который может ежегодно проводиться в Нижнем Новгороде в период празднования Дня народного единства. Готов поддержать губернатора, включившегося в институционализацию исторического пространства Нижнего Новгорода, предложить стране и миру новую площадку, ориентированную на осмысление опыта государственного строительства".

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Несмотря на то, что у Нижнего Новгорода есть все предпосылки для получения статуса главного российского центра празднования Дня народного единства, наш город такого статуса не имеет. Я полагаю, что дело здесь не в том, что такая мысль не пришла никому в голову, не сомневаюсь – приходила, и не раз, слишком уж она очевидна и лежит на поверхности. Думаю, что дело тут не в отсутствии идей и находок, которые могли бы заставить страну обратить внимание на то, как Нижний Новгород отмечает День народного единства. Полагаю, что дело даже не в финансах, хотя очевидно, что праздник всероссийского масштаба, наполненный событиями, которые бы привлекли в Нижний десятки тысяч участников и зрителей со всех концов страны стоит хороших денег. Но губернатор Глеб Никитин умеет решать сложные инвестиционные задачи и 800-летний юбилей города служит прекрасной иллюстрацией его таланта. Есть подозрение, что сама идея, по тем или иным причинам, не находит поддержки у тех, кто принимает подобные решения. Возможно потому, что время пока не пришло, а, возможно, есть и другие, не менее значимые причины. А пока решение не созрело, мы будем его ждать и ездить в Великий Устюг – на родину Деда Мороза, в Суздаль на День огурца и в Питер на День Эрмитажного кота".

Сергей Кочеров, доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде:

"В течение последних 20 лет Нижний Новгород, конечно, играет заметную роль в праздновании Дня народного единства. В городе, откуда вышло второе народное ополчение, освободившее Москву и спасшее Россию, за это время побывало немало самых высоких гостей, священнослужителей, деятелей культуры, модных певцов. Но статус столицы празднования Дня народного единства, если этого на самом деле желали власти города и его жители, Нижний Новгород за собой, на мой взгляд, так и не закрепил. Иначе бы те же высокие гости, посещая другие города, чьи жители в 1611-1612 гг. посылали в ополчение свои отряды и провиант, не говорили бы, что важнейшую роль в освобождении от польско-литовских интервентов, сыграли жители Казани, Ярославля и т.д. Да и сама суть праздника, которая бы давала ответ на вопрос "В чем суть народного единства?", до сих пор остается не ясной. Поэтому одни нижегородцы, как и россияне, отмечают в это день победу ополчения, другие - День Казанской иконы Божией Матери, третьи ностальгически вспоминают советский праздник Великой октябрьской революции, а многие воспринимают его просто как еще один выходной".

Елена Мозгунова, историк, кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"День народного единства – праздник новой России, которая чтит традицию, ищет и создает опорные точки для гражданской консолидации и социальной солидарности. Первая четверть XXI века наглядно демонстрирует осознание государством необходимости таких инициатив в условиях глобальных вызовов и доминирования навязанных трендов. Особую значимость приобретают коллективная и историческая память как основа народного единства в многонациональной стране. Часто в экспертной среде можно услышать мнение о том, что праздник 4 ноября был создан, чтобы оттеснить советское наследие 7 ноября, с учетом того, что Россия ориентируется на демократические ценности, где гражданская инициатива имеет первостепенное значение. Однако следует признать, что для большинства россиян 4 ноября – это лишь выходной день. И это несмотря на праздничную программу масштабные мероприятия по всей стране и участие в них первых лиц". 

Андрей Чугунов, журналист:

"Давайте сравним 7 ноября и 4 ноября. Тем более что при появлении Дня народного единства бытовало мнение, что его придумали только для того, чтобы вытеснить Октябрьские праздники, дескать, негоже в демократической стране оставлять тоталитарные праздники. Оба праздника, по большому счету, об обретении нового государства. К 7 ноября не только в северной столице, а по всей стране сдавались важные объекты, украшались флагами и транспарантами улицы и площади, устраивались концерты и, как апофеоз действа, – многотысячные демонстрации, проходившие перед глазами высшего руководства страны, областей, городов и районных центров. Что делается к 4 ноября? Важные объекты, наверное, сдаются, но какой-то "привязанности" к празднику нет. Вместо демонстраций — митинги, с которых участники стремятся побыстрее уйти, якобы из-за холодной погоды, будто 7 ноября погода бывала значительно лучше. Концерты не привлекают, застолья, если есть, то чисто номинальные. А праздника, как и праздничного настроения, нет. Объявления 4 ноября выходным днем - мало для праздника". 

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".

