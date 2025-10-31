Экопункты продолжат работать в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Экопункты в Нижнем Новгороде продолжат функционировать и останутся частью системы раздельного накопления отходов. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что точки закроются в Нижнем Новгороде и Дзержинске с 3 ноября из-за сложной ситуации в отрасли переработки вторсырья.

В минэкологии отметили, что экопункты являются важной частью системы формирования культуры раздельного накопления отходов. Региональные власти принимают меры для сохранения и развития проекта. В частности, сейчас обсуждается возможность расширения функционала экопунктов в части приема батареек без ограничений по объему, что позволит увеличить количество отходов, прошедших безопасную утилизацию.

По словам соучредителя компании "Исток" Дениса Таврова, экопункты востребованы у горожан. Он выразил благодарность за поддержку и отметил необходимость дальнейшего развития системы.

В правительстве подчеркивают важность формирования экологической культуры среди населения. В планах — не только поддержка существующего проекта, но и запуск новых инициатив в сфере экологического просвещения. Рассматривается возможность привлечения ресурсов ГБУ "Экология региона".

Ранее в минэкологии рассказали, как нижегородцы могут утилизировать старую технику.