Нижегородцам разъяснили правила утилизации вейпов

Жителям Нижнего Новгорода разъяснили причины, по которым электронные сигареты не подлежат стандартной переработке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях АО "Ситиматик — Нижний Новгород".
Как отмечает региональный оператор, неправильная утилизация вейпов может нанести серьезный ущерб окружающей среде. В первую очередь речь идет о рисках загрязнения почвы и водоемов.
Специалисты подчеркивают, что переработка электронных сигарет представляет собой технологически сложный процесс. Основная проблема заключается в конструкции устройств: они состоят из различных видов пластика, что делает невозможным их сортировку и повторное использование по общим правилам.
Особую опасность представляют встроенные аккумуляторные батареи. Они требуют специальных условий хранения, транспортировки и обезвреживания, которыми "Ситиматик" не располагает. У регионального оператора отсутствует лицензия и необходимая инфраструктура для самостоятельной переработки подобных отходов.
Нижегородцам рекомендуют сдавать использованные аккумуляторы в специализированные пункты приема или передавать их официальным дилерам автотехники и электроники, имеющим разрешение на их прием и последующую утилизацию.
В "Ситиматике" также напомнили, что нарушение правил хранения и утилизации аккумуляторов может повлечь за собой не только административную ответственность, но и уголовное наказание.
Напомним, что нижегородские предприниматели поддержали идею о полном запрете вейпов. Ранее с такой инициативой выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
