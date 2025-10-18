Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Общество

Нижегородцам рассказали, как утилизировать старую технику

18 октября 2025 14:05 Общество
Нижегородцам рассказали, как утилизировать старую технику

Жители Нижегородской области могут избавиться от устаревшей электроники и бытовой техники, не нанося вреда окружающей среде. Такая возможность предоставляется в рамках федеральной инициативы "Школа утилизации: электроника", реализуемой Фондом рационального природопользования. Об этом сообщает региональное министерства экологии и природных ресурсов.

Программа открыта не только для обычных горожан, но и для бюджетных организаций. Устаревшую технику принимают бесплатно, а утилизация проходит строго по экологическим стандартам. К тому же участникам выдают все необходимые документы, чтобы официально списать оборудование.

Фонд сам проводит проверку состояния техники, включая медицинскую аппаратуру, и оформляет акты, подтверждающие её неисправность или износ. Сдать можно практически всё: от старых компьютеров и принтеров до холодильников, кондиционеров, электроинструментов, станков и научных приборов. Не принимают только картриджи, ИБП и технику с маркировкой "радиация".

Чтобы присоединиться к программе, нужно зарегистрироваться на сайте фонда в разделе "Электроника". После этого с вами свяжется куратор и оформит безвозмездный договор.

Ранее нижегородцам рассказали о правилах утилизации вейпов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

