Нижегородцам рассказали, как утилизировать старую технику

Жители Нижегородской области могут избавиться от устаревшей электроники и бытовой техники, не нанося вреда окружающей среде. Такая возможность предоставляется в рамках федеральной инициативы "Школа утилизации: электроника", реализуемой Фондом рационального природопользования. Об этом сообщает региональное министерства экологии и природных ресурсов.
Программа открыта не только для обычных горожан, но и для бюджетных организаций. Устаревшую технику принимают бесплатно, а утилизация проходит строго по экологическим стандартам. К тому же участникам выдают все необходимые документы, чтобы официально списать оборудование.
Фонд сам проводит проверку состояния техники, включая медицинскую аппаратуру, и оформляет акты, подтверждающие её неисправность или износ. Сдать можно практически всё: от старых компьютеров и принтеров до холодильников, кондиционеров, электроинструментов, станков и научных приборов. Не принимают только картриджи, ИБП и технику с маркировкой "радиация".
Чтобы присоединиться к программе, нужно зарегистрироваться на сайте фонда в разделе "Электроника". После этого с вами свяжется куратор и оформит безвозмездный договор.
