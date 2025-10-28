Экопункты в Нижнем Новгороде и Дзержинске закрываются с 3 ноября

Фото:
Пункты приема вторичного сырья в Нижнем Новгороде и Дзержинске прекратят свою работу с 3 ноября 2025 года. Об этом сообщили в соцсетях компании, управляющей экопунктами.
Решение принято в связи со сложной ситуацией в отрасли переработки вторсырья, а также остановкой перерабатывающих предприятий.
"В связи со сложной экономической ситуацией в сфере переработки вторичного сырья, а также с остановкой заводов по переработке, экопункты вынуждены приостановить свою работу с 03 ноября 2025 года. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства", — говорится в официальном заявлении.
В ноябре 2024 года экопункты уже прекратили принимать текстиль. А с июля этого года перестали принимать бытовую и компьютерную технику. Причиной также стала приостановка работы перерабатывающих заводов.
Ранее сообщалось, что более 350 специализированных желтых контейнеров для раздельного сбора мусора уже установлено в Нижнем Новгороде.
