Нижегородцев будут привлекать к ответственности за мусор с помощью камер

Фото:
Министерство экологии сообщило в своем телеграм-канале, что к ответственности за несанкционированный сброс мусора будут привлекать на основе данных камер.
С октября 2025 года минэкологии совместно с ИТ-компаниями NtechLab и Angels IT тестирует систему автоматической фиксации таких правонарушений.
Технология позволяет устанавливать собственников транспортных средств и привлекать их по частям 3.1-3.4 статьи 8.2 КоАП РФ за загрязнение и засорение окружающей среды путем выгрузки отходов вне установленных мест.
Для фиксации используются стационарные, передвижные и мобильные комплексы с функциями фото- и видеосъемки.
По итогам тестирования будет принято решение о расширении применения системы, чтобы сократить количество незаконных свалок и повысить экологическую безопасность региона.
Ранее сообщалось, что пункты приема вторсырья закроются в Нижнем Новгороде и Дзержинске с 3 ноября.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+