Общество

Нижегородцев будут привлекать к ответственности за мусор с помощью камер

30 октября 2025 12:00 Общество
Нижегородцев будут привлекать к ответственности за мусор с помощью камер

Фото: минэкологии Нижегородской области

Министерство экологии сообщило в своем телеграм-канале, что к ответственности за несанкционированный сброс мусора будут привлекать на основе данных камер.

С октября 2025 года минэкологии совместно с ИТ-компаниями NtechLab и Angels IT тестирует систему автоматической фиксации таких правонарушений.

Технология позволяет устанавливать собственников транспортных средств и привлекать их по частям 3.1-3.4 статьи 8.2 КоАП РФ за загрязнение и засорение окружающей среды путем выгрузки отходов вне установленных мест.

Для фиксации используются стационарные, передвижные и мобильные комплексы с функциями фото- и видеосъемки.

По итогам тестирования будет принято решение о расширении применения системы, чтобы сократить количество незаконных свалок и повысить экологическую безопасность региона.

Ранее сообщалось, что пункты приема вторсырья закроются в Нижнем Новгороде и Дзержинске с 3 ноября. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

