Гонконгский грипп и новые штаммы коронавируса угрожают нижегородцам осенью

03 ноября 2025 14:02 Общество
Жителям Нижегородской области осенью 2025 года угрожают сразу несколько вирусных инфекций — грипп A (H3N2), известный как гонконгский, а также новые штаммы коронавируса под названиями "Стратус" и "Нимбус". Об этом порталу "Живем в Нижнем" сообщил главный внештатный пульмонолог регионального минздрава Василий Федотов.

По словам специалиста, в регионе все чаще фиксируются случаи гонконгского гриппа. Заболевание развивается стремительно — в течение одного дня. Пациенты жалуются на сухой кашель и повышение температуры выше 38,5°C. При этом, независимо от разновидности вируса, грипп представляет серьезную опасность для здоровья.

Среди возможных осложнений — острая дыхательная недостаточность, патологии почек, аутоиммунные нарушения и даже инфаркт миокарда.

Помимо гриппа, в 2025 году в регионе зарегистрированы новые варианты коронавируса — "Стратус" и "Нимбус". В зону повышенного риска по-прежнему входят пожилые люди старше 65 лет, а также пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхо-легочной патологией, сахарным диабетом и онкологией. Симптомы новых штаммов COVID-19 остались прежними.

Как подчеркнул Василий Федотов, единственным доказанным способом защиты от гриппа остается вакцинация. Прививка противопоказана лишь людям с аллергией на куриный белок.

"Эффект от вакцинации против гриппа таков, что повышается активность не только приобретенного иммунитета, но и врожденного, что приводит к повышению сопротивляемости не только против гриппа, но и других вирусов", — отметил специалист.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода стали относиться к коронавирусу с таким же уровнем тревожности, как и к сезонному гриппу. 

