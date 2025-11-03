Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Ушел из жизни заведующий поликлиникой ГКБ № 33 Нижнего Новгорода Дмитрий Пичков

Ушел из жизни заведующий поликлиникой ГКБ № 33 Нижнего Новгорода Дмитрий Пичков

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Скончался заведующий поликлиникой городской клинической больницы № 33, врач-нефролог Дмитрий Пичков. Печальную новость сообщил в своем телеграм-канале главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Дмитрий Пичков начал свой путь в 33-й больнице в качестве интерна. Более десяти лет он проработал врачом-анестезиологом-реаниматологом, после чего с 2006 по 2012 год трудился в отделении амбулаторного диализа.

В этот период он активно занимался внедрением современных подходов к заместительной почечной терапии, способствуя развитию диализного направления в учреждении.

С 2012 года Дмитрий Пичков возглавлял поликлинику ГКБ № 33.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным, близким и соратникам Дмитрия Пичкова.

Ранее сообщалось, что скончался хирург-онколог Николай Тулин. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

