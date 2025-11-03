Ушел из жизни заведующий поликлиникой ГКБ № 33 Нижнего Новгорода Дмитрий Пичков

Фото:
Скончался заведующий поликлиникой городской клинической больницы № 33, врач-нефролог Дмитрий Пичков. Печальную новость сообщил в своем телеграм-канале главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
Дмитрий Пичков начал свой путь в 33-й больнице в качестве интерна. Более десяти лет он проработал врачом-анестезиологом-реаниматологом, после чего с 2006 по 2012 год трудился в отделении амбулаторного диализа.
В этот период он активно занимался внедрением современных подходов к заместительной почечной терапии, способствуя развитию диализного направления в учреждении.
С 2012 года Дмитрий Пичков возглавлял поликлинику ГКБ № 33.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным, близким и соратникам Дмитрия Пичкова.
Ранее сообщалось, что скончался хирург-онколог Николай Тулин.
