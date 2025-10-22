Умер известный нижегородский лор-врач Андрей Айзенштадт

21 октября ушел из жизни известный нижегородский лор-врач, заведующий оториноларингологическим отделением Детской городской клинической больницы №1 Андрей Айзенштадт. Об этом в соцсетях сообщили представители медучреждения.
Андрей Айзенштадт был опытным специалистом с более чем тридцатилетним стажем. С 1999 года он трудился в лор-отделении ДГКБ №1, пройдя путь от врача до руководителя подразделения.
Долгое время он занимал должность главного внештатного детского оториноларинголога облминздрава, внося значительный вклад в развитие детской оториноларингологии региона.
Для нижегородского медицинского сообщества его уход стал тяжелой утратой. Коллеги и пациенты вспоминают Андрея Айзенштадта как высокопрофессионального врача и внимательного человека.
Прощание с доктором состоится 23 октября в 12:15 на Бугровском кладбище.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Андрея Айзенштадта.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде скончалась Заслуженный врач-стоматолог Людмила Абрамова. А в сентября стало известно об уходе из жизни Аркадия Леонова, который внес значительный вклад в подготовку специалистов в области педиатрии и профилактической медицины.
