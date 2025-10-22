Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Общество

Умер известный нижегородский лор-врач Андрей Айзенштадт

22 октября 2025 13:43
Умер известный нижегородский лор-врач Андрей Айзенштадт

21 октября ушел из жизни известный нижегородский лор-врач, заведующий оториноларингологическим отделением Детской городской клинической больницы №1 Андрей Айзенштадт. Об этом в соцсетях сообщили представители медучреждения. 

Андрей Айзенштадт был опытным специалистом с более чем тридцатилетним стажем. С 1999 года он трудился в лор-отделении ДГКБ №1, пройдя путь от врача до руководителя подразделения.

Долгое время он занимал должность главного внештатного детского оториноларинголога облминздрава, внося значительный вклад в развитие детской оториноларингологии региона.

Для нижегородского медицинского сообщества его уход стал тяжелой утратой. Коллеги и пациенты вспоминают Андрея Айзенштадта как высокопрофессионального врача и внимательного человека.

Прощание с доктором состоится 23 октября в 12:15 на Бугровском кладбище.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Андрея Айзенштадта. 

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде скончалась Заслуженный врач-стоматолог Людмила Абрамова. А в сентября стало известно об уходе из жизни Аркадия Леонова, который внес значительный вклад в подготовку специалистов в области педиатрии и профилактической медицины. 

Теги:
Врачи Минздрав Некролог
