Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 ноября 2025 12:45Умерла завкафедрой общей химии ПИМУ Марина Пискунова
02 ноября 2025 12:07Нижегородец Алексей Исаев возглавил министерство труда и соцзащиты ДНР
02 ноября 2025 09:41Глеб Никитин резко высказался о мусорном инциденте с большегрузом на Бору
02 ноября 2025 08:00Восемь молодых врачей пополнили штат НОКБ имени Семашко
02 ноября 2025 07:00Проезд по набережной Гребного канала ограничат из-за строительных работ
01 ноября 2025 19:01Дизайн-код еще одной центральной улицы обновили в Нижнем Новгороде
01 ноября 2025 18:13Новый автобусный маршрут из Березовой Поймы запустят с 14 ноября
01 ноября 2025 17:51Еще два дома изымут для муниципальных нужд в Нижнем Новгороде
01 ноября 2025 17:34Нижегородские парковки станут бесплатными в начале ноября
01 ноября 2025 17:17Автобусный маршрут №5 изменят в Нижнем Новгороде с 5 ноября
Общество

Умерла завкафедрой общей химии ПИМУ Марина Пискунова

02 ноября 2025 12:45 Общество
Умерла завкафедрой общей химии ПИМУ Марина Пискунова

Фото: ПИМУ

На 51-м году жизни после продолжительной болезни скончалась заведующий кафедрой общей химии Приволжского исследовательского медицинского университета Марина Пискунова. Об этом сообщили на сайте вуза.

Коллеги отметили, что Марина Сергеевна была не просто профессионалом в своем деле, но и человеком, обладавшим добротой, энергией и искренней любовью к жизни. Она оставалась надежной опорой и примером преданности профессии.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

"Сдавал ей экзамен по аналитической химии, прямо у неё на глазах у меня выпали все шпоры, но Марина Сергеевна простила", — поделился воспоминаниями медицинский блогер Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Марины Пискуновой. 

Ранее сообщалось, что с известным хирургом-онкологом Николаем Тулиным простились в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Некролог ПИМУ
Поделиться:
Новости по теме
27 октября 2025 14:15Прощание с вратарем "Торпедо" Владимиром Воробьёвым пройдет 29 октября
22 октября 2025 13:43Умер известный нижегородский лор-врач Андрей Айзенштадт
15 октября 2025 10:39Заслуженный врач-стоматолог Людмила Абрамова умерла в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных