Умерла завкафедрой общей химии ПИМУ Марина Пискунова Общество

Фото: ПИМУ

На 51-м году жизни после продолжительной болезни скончалась заведующий кафедрой общей химии Приволжского исследовательского медицинского университета Марина Пискунова. Об этом сообщили на сайте вуза.

Коллеги отметили, что Марина Сергеевна была не просто профессионалом в своем деле, но и человеком, обладавшим добротой, энергией и искренней любовью к жизни. Она оставалась надежной опорой и примером преданности профессии.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

"Сдавал ей экзамен по аналитической химии, прямо у неё на глазах у меня выпали все шпоры, но Марина Сергеевна простила", — поделился воспоминаниями медицинский блогер Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Марины Пискуновой.

