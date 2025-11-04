Музыкант и продюсер Олег Попов скончался в Дзержинске

Фото:
В Дзержинске на 64-м году жизни скончался музыкант и продюсер Олег "Саныч" Попов. О его смерти сообщил блогер Алексей Алексеев в своём телеграм-канале 2 ноября.
По словам Алексеева, артист в течение долгого времени боролся с тяжелым заболеванием. Последние месяцы жизни он провёл между больницей и домом.
Олег Попов был знаковой фигурой для музыкального сообщества Дзержинска. В мае этого года в Дзержинске прошёл благотворительный концерт в поддержку музыканта.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Олега Попова.
