Музыкант и продюсер Олег Попов скончался в Дзержинске

Фото: телеграм-канал Алексея Алексеева

В Дзержинске на 64-м году жизни скончался музыкант и продюсер Олег "Саныч" Попов. О его смерти сообщил блогер Алексей Алексеев в своём телеграм-канале 2 ноября.

По словам Алексеева, артист в течение долгого времени боролся с тяжелым заболеванием. Последние месяцы жизни он провёл между больницей и домом.

Олег Попов был знаковой фигурой для музыкального сообщества Дзержинска. В мае этого года в Дзержинске прошёл благотворительный концерт в поддержку музыканта.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Олега Попова.

