Атака 20 украинских БПЛА отражена в Нижегородской области Происшествия

20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сбили над Нижегородской областью прошлой ночью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в период с 23:30 3 ноября до 07:00 4 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 вражеских БПЛА. Больше всего — над Воронежской областью (40).

Над Белгородской областью сбито 10 "птичек", на Курской — 6, над Липецкой — 4, над Волгоградской — 2, над Башкортостаном — 2 и над Саратовской областью — 1.

Ранее сообщалось, что с двух часов ночи 4 ноября в нижегородском аэропорту действует план "Ковер". Воздушная гавань не принимает и не выпускает воздушные судна.