План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту ночью 4 ноября

Временные ограничения на прием и отправку рейсов действуют в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Об их введении Росавиация сообщила в 02:43 4 ноября.
По данным ведомства, приостановить работу воздушной гавани пришлось в целях безопасности из-за угрозы атаки БПЛА.
Аналогичные ограничения ночью вводились в Самаре, Казани и Нижнекамске. В настоящее время их аэропорты уже начали работать штатно.
Напомним, что 2 ноября прокуратура начала проверку после задержек авиарейсов в Нижнем Новгороде.
