Общество

План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту ночью 4 ноября

04 ноября 2025 07:35 Общество
План Ковер ввели в нижегородском аэропорту ночью 4 ноября

Временные ограничения на прием и отправку рейсов действуют в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Об их введении Росавиация сообщила в 02:43 4 ноября. 

По данным ведомства, приостановить работу воздушной гавани пришлось в целях безопасности из-за угрозы атаки БПЛА. 

Аналогичные ограничения ночью вводились в Самаре, Казани и Нижнекамске. В настоящее время их аэропорты уже начали работать штатно. 

Напомним, что 2 ноября прокуратура начала проверку после задержек авиарейсов в Нижнем Новгороде. 

Аэропорт беспилотники Росавиация
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных