Сергей Шойгу сообщил о росте количества атак БПЛА в ПФО Происшествия

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о заметном усилении террористических угроз в Приволжском федеральном округе в текущем году, передает ТАСС.

Выступая на выездном совещании по защите критически важных объектов в условиях СВО, он отметил, что эти самые условия "кардинальным образом изменили оперативную обстановку в стране в целом и в Приволжском федеральном округе в частности".

По словам Шойгу, "значительно возросло количество терактов, диверсий". Территория округа в 2025 году подвергалась атакам беспилотников втрое чаще, чем за весь предыдущий период проведения спецоперации.

В качестве главного фактора риска он указал на промышленный и оборонный потенциал округа, который является одним из ключевых логистических узлов страны. "Здесь сосредоточены стратегические предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетики, химической промышленности, транспортные узлы — все то, что составляет основу экономической безопасности и обороноспособности государства. Эти объекты становятся первоочередными целями для наших противников".

Еще одной уязвимостью Шойгу назвал протяженную и насыщенную транспортную инфраструктуру ПФО: крупные железнодорожные магистрали и узлы, федеральные автодороги, мосты, а также объекты трубопроводного транспорта.

"Вывод их из строя может нанести не только значительный экономический ущерб, но и дестабилизировать жизнедеятельность крупных агломераций, нарушить логистические цепочки, в том числе имеющие критическое значение для обеспечения специальной военной операции".