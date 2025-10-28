Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
28 октября 2025 13:14Машина снесла светофорный столб и перевернулась на Ванеева — видео
28 октября 2025 12:22Сергей Шойгу сообщил о росте количества атак БПЛА в ПФО
28 октября 2025 12:06Уголовное дело возбудили из-за травли нижегородской школьницы в Telegram
28 октября 2025 11:46Суд рассмотрит первое дело о дропперстве в Нижегородской области
28 октября 2025 11:17Полиция начала проверку после взрыва сейфа в нижегородской квартире
28 октября 2025 11:03Нижегородская шестиклассница стала жертвой травли в Telegram
27 октября 2025 20:00Рецидивист вновь попался на незаконной вырубке сосен в Вадском районе
27 октября 2025 19:33Нижегородка лишилась 6 млн рублей после двухнедельного созвона с аферистами
27 октября 2025 19:10Нижегородку обязали заплатить 30 тысяч рублей за нападение собаки
27 октября 2025 18:37Полиция задержала нижегородца за покатушки с фейерверками на Покровке — видео
Происшествия

Сергей Шойгу сообщил о росте количества атак БПЛА в ПФО

28 октября 2025 12:22 Происшествия
Сергей Шойгу сообщил о росте количества атак БПЛА в ПФО

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о заметном усилении террористических угроз в Приволжском федеральном округе в текущем году, передает ТАСС

Выступая на выездном совещании по защите критически важных объектов в условиях СВО, он отметил, что эти самые условия "кардинальным образом изменили оперативную обстановку в стране в целом и в Приволжском федеральном округе в частности".

По словам Шойгу, "значительно возросло количество терактов, диверсий". Территория округа в 2025 году подвергалась атакам беспилотников втрое чаще, чем за весь предыдущий период проведения спецоперации.

В качестве главного фактора риска он указал на промышленный и оборонный потенциал округа, который является одним из ключевых логистических узлов страны. "Здесь сосредоточены стратегические предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетики, химической промышленности, транспортные узлы — все то, что составляет основу экономической безопасности и обороноспособности государства. Эти объекты становятся первоочередными целями для наших противников".

Еще одной уязвимостью Шойгу назвал протяженную и насыщенную транспортную инфраструктуру ПФО: крупные железнодорожные магистрали и узлы, федеральные автодороги, мосты, а также объекты трубопроводного транспорта.

"Вывод их из строя может нанести не только значительный экономический ущерб, но и дестабилизировать жизнедеятельность крупных агломераций, нарушить логистические цепочки, в том числе имеющие критическое значение для обеспечения специальной военной операции".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасность беспилотники Сергей Шойгу
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных