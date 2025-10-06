Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородцам напомнили порядок действий при атаке вражеских дронов

06 октября 2025 12:49
Нижегородцам напомнили порядок действий при атаке вражеских дронов

Жителям Нижегородской области напомнили, как следует вести себя в случае атаки беспилотников. Рекомендации опубликовало МЧС России.

Если налет БПЛА застал в помещении, необходимо спуститься на нижние этажи, в подвал или подземный паркинг. При отсутствии таких укрытий следует выбрать комнату с несущими стенами, сесть на пол у бетонной стены и пригнуться. Важно находиться как можно дальше от окон, чтобы избежать травм от осколков.

Наиболее безопасным местом в квартире или доме при атаке беспилотников специалисты считают ванную комнату.

Если дроны появились, когда вы находитесь на улице, нужно немедленно лечь на землю и закрыть голову руками. После завершения обстрела следует зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг. При отсутствии таких укрытий можно спрятаться в углублении, за насыпью или бетонной конструкцией. До окончания обстрела покидать укрытие категорически запрещено.

Находясь в автомобиле или общественном транспорте, необходимо остановиться, покинуть транспортное средство и найти ближайшее укрытие. Если началась стрельба или взрывы, нужно сразу лечь на землю и прикрыть голову руками. Когда атака прекратится, следует быстро добраться до безопасного места.

После завершения обстрела МЧС рекомендует не спешить покидать укрытие. На улице важно внимательно смотреть под ноги, не трогать подозрительные предметы и неразорвавшиеся боеприпасы. Детей следует держать рядом и не отпускать их от себя.

Напомним, что атаку 20 БПЛА отразили в Нижегородской области 6 октября. Сообщалось, что в результате пострадал один человек.

