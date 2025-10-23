Нижегородцам разъяснили, чем резервисты отличаются от других военнослужащих Общество

Фото: Александр Воложанин

Минобороны предложило привлекать подготовленных граждан к защите гражданских объектов, особенно от атак дронов, на территории их регионов. Резервисты, ранее служившие в ВС РФ или других силовых структурах, будут участвовать в специальных сборах, но не будут задействованы в спецоперации или за пределами России. Законопроект поддержан правительством.

Политолог и военный эксперт Евгений Михайлов, беседуя с 360.ru, отметил главное отличие резервистов от других категорий военнослужащих.

Резервисты заключают договор с Минобороны, при этом они продолжают работать на гражданских профессиях. При заключении контракта они получают единовременную выплату и, в зависимости от ситуации, ежемесячные доплаты.

Михайлов пояснил, что военнослужащие запаса могут быть призваны только в рамках всеобщей мобилизации для защиты страны. В отличие от них, резервисты призываются на сборы и для выполнения различных задач по мере необходимости.

Резервисты проходят обязательную подготовку для повышения квалификации, чтобы поддерживать свою готовность к выполнению задач. Для каждой возрастной категории и категории резервистов предусмотрены определённые требования к физической форме.

Сейчас вводится электронное оповещение вместо традиционных повесток от военкоматов. Кроме того, резервистов могут уведомить о призыве по месту их работы, что гарантирует сохранение их рабочего места.

Если же на момент призыва резервист ещё не работает, ему также предусмотрены определённые выплаты. Кроме того, резервисты получают деньги за участие в специальных сборах, размер которых зависит от их статуса — офицерского или рядового.

Политолог подчеркнул, что заключение контракта с Минобороны накладывает определённые обязанности на резервистов.

"Если человек будет избегать подобного призыва, то это уже уголовная ответственность, потому что у него есть контракт. Обычный гражданин, то есть человек в запасе, и человек на контракте — это две большие разницы", — заключил Михайлов.