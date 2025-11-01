Нижегородец Роман Пермяков отправил еще один гуманитарный груз на СВО Общество

Фото: соцсети Романа Пермякова

Заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Роман Пермяков вновь принял участие в отправке гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. Акция прошла накануне Дня народного единства при поддержке волонтеров.

Об отправке очередного гумгруза Пермяков сообщил на своих страницах в социальных сетях. По его словам, в этот раз на фронт уехал очередной автомобиль УАЗ, полностью загруженный необходимыми вещами.

В состав груза вошли строительные материалы, генераторы, радиостанции, а также современные средства обнаружения беспилотников — дрон-детекторы "Булат", предоставленные Общероссийским народным фронтом.

"Это всё особенно важно для наших бойцов, — отметил Пермяков. — Техника связи и устройства противодействия дронам сейчас крайне востребованы. Забрать груз для православной казачьей бригады "Терек" приехал с передовой Андрей Нестеренко".

После передачи гуманитарной помощи Пермяков вместе с Нестеренко посетили службу в соборе Александра Невского в Нижнем Новгороде.

Также волонтеры навестили автомастерскую, принадлежащую отцу и сыну Щёкиным. Именно здесь восстанавливают технику, которую затем отправляют на фронт.

"Эти мастера не только обладают выдающимися техническими навыками, но и имеют большое сердце, — поделился Пермяков. — Они возвращают к жизни старые машины, превращая их в надёжную технику для бойцов. Это настоящие легенды — многократные победители чемпионатов и Кубков России по трофи-рейдам. Их мастерская считается одной из лучших в стране по подготовке внедорожников".

По его словам, автомастерская работает на пределе возможностей, выполняя заказы со всей России.

"Но если поступает просьба от наших ребят с фронта — они всё откладывают и берутся за дело. Уже не сосчитать, сколько машин они восстановили и отправили на СВО", — отметил Пермяков.

В завершение он обратился к жителям Нижегородской области с просьбой: если у кого-то есть ненужная техника, её можно передать для нужд бойцов.

