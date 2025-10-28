Шойгу обсудил в Нижнем Новгороде усиление безопасности регионов ПФО Общество

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

28 октября 2025 года в Нижнем Новгороде прошло выездное совещание под председательством Секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу. В работе участвовали полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, главы регионов, а также представители федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Участники рассмотрели вопросы защиты критически важных объектов и оценили эффективность предпринимаемых мер в условиях специальной военной операции. Отмечено, что тема остается крайне актуальной из-за роста угроз национальной безопасности. Подчеркнуто увеличение частоты и масштабов применения киевским режимом беспилотных воздушных судов разных типов для ударов по значимым объектам инфраструктуры в регионах России, включая субъекты Приволжского федерального округа.

Отдельный блок посвятили рискам гибридных террористических атак, в которых традиционные диверсионные методы сочетаются с активным использованием современных информационных технологий и беспилотных систем. Обращено внимание на активизацию западных и украинских спецслужб, которые усиливают информационно-психологическое воздействие через интернет и другие каналы связи. Цель таких действий описана как попытки вовлечь граждан в противоправную деятельность и склонить к совершению диверсий и террористических актов на территории России.

Игорь Комаров отметил, что в ПФО сосредоточено множество промышленных предприятий, объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и значимых мощностей ОПК. В связи с этим перед региональными властями и профильными ведомствами стоят масштабные задачи по противодействию террористическим угрозам и усилению защиты таких объектов.

По итогам совещания определены дополнительные комплексные меры для повышения эффективности противодействия актуальным угрозам и совершенствования систем безопасности ключевой инфраструктуры. Руководителям субъектов и заинтересованным органам власти даны конкретные рекомендации по снижению указанных рисков.

Напомним, на этом совещании Сергей Шойгу сообщил о росте количества атак БПЛА в ПФО.