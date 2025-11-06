Эксперты оценили возможность перехода на 12-летнее обучение Общество

С подачи НИА "Нижний Новгород" министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков включился в общероссийскую дискуссию о двенадцатилетнем образовании в школе. На своей странице в VK он повторил комментарий Министерства просвещения РФ о том, что "любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся", проиллюстрировав эту позицию личными размышлениями. Приводя различные аргументы, глава нижегородского минобра подчеркнул, что дело в "определении конкретной цели данного изменения".

Идея о необходимости перевода российских школ на двенадцатилетнее обучение была высказана с трибуны Общественной палаты России еще в октябре и вызвала неоднозначную реакцию в профессиональном и родительском сообществе. У идеи появились как сторонники, так и противники.

Общественная дискуссия быстро набрала оборот, выйдя за рамки "школьной" темы. Мы предложили членам Экспертного клуба присоединиться к этой дискуссии, высказав свой взгляд на предложенную инициативу.

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Последнее время, а это уже как минимум лет тридцать, реформы в образовании начинаются с вопросов, которые собственно к образованию относятся очень опосредованно. То вводят 11-летку, то предлагают учить чуть ли не с пятилетнего возраста, то рассматривают систему образования исключительно в качестве "сферы оказания услуг" населению. Инициатив множество, вот только ни одна не касается сущностных вопросов. А именно: чему учить, как учить, зачем учить. У нас сегодня в стране одна из самых востребованных и "популярных" (в смысле оплаты) профессий - курьеры доставки. Им точно необходимо 12 лет образования? Или очередному "менеджеру по продажам", который в реальности сядет на кассу в "Пятерочке" или на телефон в "Озоне". А их востребованность, пусть даже вызванная некоторыми "перекосами" рынка труда, вполне реальна. Инициатива не имеет никакого смысла вне реформы общеобразовательной школы в целом, то есть её обсуждение сегодня бессмысленно. Эффективным может быть и 4, и 8, и 12 лет - в зависимости от цели, задач и прочих нюансов".

Андрей Чугунов, журналист:

"Самый главный вопрос в дискуссии о переходе на 12 лет обучения в школе — зачем? Или, как любит говорить один мой приятель, "чтобы что?". Без ответа на этот вопрос все остальные — где взять достаточное количество педагогов, откуда возьмутся дополнительные деньги, как микшировать провал в приеме в вузы и др., и пр. — просто не имеют смысла. Глава нижегородского минобра Михаил Пучков приводит ответ федерального Минпросвещения, в котором отмечается, что "сегодня образовательная система в России позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов". То есть профильное министерство явно говорит: "Не надо". Главный довод сторонников — необходимость адаптации школы к современным реалиям. Учебные программы перегружены, а объем знаний и компетенций, требующихся от выпускника, вырос. Дополнительный год позволил бы снизить темп обучения, уделить больше внимания профориентации, цифровым навыкам, иностранным языкам и практической подготовке. Но удлинение школьного детства несёт риск продления периода "инфантилизации". Еще один год под опекой школы, в контролируемой среде, может отсрочить формирование взрослой ответственности".

Владимир Яшнов, заместитель председателя Общественной палаты Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики:

"На мой взгляд, выдвинутую идею необходимости 12-летнего обучения в российской средней школе нельзя отвергать "с порога", поскольку такое обучение, формально, ввести относительно несложно, осуществив нумерацию классов с подготовительной группы детского сада, существенно не изменяя учебных программ, но тогда будет не ясна цель изменений. Что в демографии России на ближайшие годы сохранится тенденция уменьшения числа первоклассников и могут возникнуть проблемы с занятостью учителей, а заканчивающие среднюю школу смогут поступить в вузы до 18 лет, до призыва на военную службу, это не бесспорные аргументы. Ведь занятость педагогов можно с гораздо большей пользой для учащихся сохранять на нормальном уровне, сокращая их учебную нагрузку при сохранении прежней заработной платы, при дроблении количества классов, что не может положительно сказаться на качестве образования. А достижения наших школьников на всевозможных международных предметных олимпиадах - это нередко результат умелой подготовки "штучного товара". С конца 80-х годов 20 века, пожалуй, не было столь часто реформируемой сферы, как сфера образования, и очередная реформа потребует перестройки программ, изменения учебников и т.п. Считаю, что с реформированием среднего образования в России, тем более, простыми методами, ни в коем случае торопиться не стоит".

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"В инициативе Владислава Гриба, предложившего переход на двенадцатилетнее школьное образование, есть системная неувязка. Остановимся именно на ней. Теория и практика менеджмента требует от субъекта управления тщательного планирования. Кроме постановки цели и задач (на что справедливо указал нижегородский министр образования Михаил Пучков) требуется решить вопросы бюджетной и ресурсной обеспеченности проекта. Это настолько элементарно, что даже неудобно об этом напоминать. Если оценить идею именно с точки зрения обеспеченности ресурсами, то станет очевидно, что проект нереализуем. Дело в том, что в современной российской школе существует серьезный кадровый дефицит. Учителей не хватает, при этом ждать быстрой ликвидации дефицита не приходится, потому что работа учителя малооплачиваема и не престижна. Об этом заявили сами учителя в открытом письме президенту Владимиру Путину весной этого года. Любой мало-мальски грамотный руководитель не начнет реализацию задачи без ресурсного обеспечения. Это тоже азы".

Елена Мозгунова, историк, кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Учитывая какие полярные мнения высказываются относительно инициативы о переводе российских школ на двенадцатилетку, совершенно очевидна важность и неоднозначность решения. Ведь это не только про учебный процесс, а во многом про социальные изменения. Главный вопрос - для чего эта реформа? Идеальный (утопичный) результат, к которому стремятся идеологи и сторонники трансформации – повышение качества образования за счет расширения времени на освоение дисциплин и снижения нагрузки на учеников за счет более плавного распределения образовательного материала. Провести реформу в форсированном формате и ввести 12-ступенчатую систему по образцу Германии, США или Китая будет предельно болезненно, учитывая реалии современной российской школы. Далеко неполный перечень трудностей - нехватка учителей, недостаточная техническая оснащенность большого количества заведений особенно в малых городах, сельской местности и др. Полагаю, уместным будет позаботиться о повышении престижа профессии "учитель", создании достойных условий труда, вместо введения дополнительного года обучения и такой серьезной трансформации системы образования".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".