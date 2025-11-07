Использовать ИИ для активного долголетия предложили нижегородские ученые

Фото:
Нижегородские ученые провели исследование, посвященное применению искусственного интеллекта и цифровых технологий для поддержания двигательной активности у пожилых людей.
По словам исследователей, современные технологии уже позволяют выявлять риски возрастных нарушений задолго до появления внешних симптомов. Например, с помощью ЭЭГ и МРТ можно зафиксировать изменения в работе мозга — так называемые нейробиомаркеры. Эти показатели сигнализируют о возможных проблемах с координацией и замедлением реакции.
Заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева отметила, что работа нижегородских ученых показывает, как научные разработки могут быть внедрены в практическое здравоохранение. По ее словам, цель исследования — помочь людям дольше сохранять физическую активность и качество жизни.
Авторы подчеркивают, что встроенные датчики в современных носимых устройствах, таких как "умные" часы и смартфоны, способны круглосуточно фиксировать малейшие изменения в походке и устойчивости. Эти данные позволяют врачу получать объективную информацию о состоянии пациента не только в кабинете, но и в реальной жизни.
Также рассматриваются возможности использования виртуальной реальности и интерфейсов "мозг-компьютер" в реабилитации. Эти технологии позволяют, например, пациенту после инсульта управлять виртуальной рукой, что способствует восстановлению нейронных связей и подготовке нервной системы к возвращению двигательных функций.
Ученые пришли к выводу, что уже сегодня возможно внедрение превентивной медицины, при которой врач-гериатр анализирует не отдельные жалобы, а объективные данные, собранные с устройств пациента в течение длительного времени. На основе этих данных ИИ может сформировать персональный план профилактики.
Исследование соответствует задачам нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", направленного на увеличение продолжительности здоровой жизни россиян.
Ранее сообщалось, что по прогнозам средняя продолжительность жизни в регионе к 2028 году увеличится на 1,4 года — с 72 лет в 2025 году до 73,4 года.
