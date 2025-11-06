В Кстовском районе торжественно открыли новый фельдшерско-акушерский пункт Общество

Фото: Алексей Никонов

В деревне Зелецино Кстовского района построили новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Объект торжественно открыли 6 ноября 2025 года с участием главы местного самоуправления Ивана Уланова, и.о. главного врача Кстовской ЦРБ Анастасии Князевой, медиков Кстовской ЦРБ и жителей деревни.

Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, строительство и оснащение нового ФАПа осуществили в кратчайшие сроки. Здание возведено в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», на эти цели было направлено около 8 млн рублей.

В ФАПе созданы все условия для оказания первичной доврачебной помощи сельскому населению, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, диагностики и лечения заболеваний в пределах компетенции фельдшера.

По словам Анастасии Князевой, новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать около 400 жителей д. Зелецино, из них более 50 человек – это дети и подростки. Медицинскую помощь жителям будет оказывать молодой фельдшер Кристина Князева.

Рабочее место фельдшера оборудовано стационарным телефоном, а также компьютером с доступом к Интернету и единой цифровой медицинской платформе региона. В числе закупленного для ФАПа оборудования и мебели – тонометр для измерения внутриглазного давления, спирометр, кольпоскоп, глюкометр, электроодеяло, стерилизатор, дефибриллятор, гинекологическое кресло, анти-ВИЧ-укладка и противошоковая укладка.

Как отметил Иван Уланов, новый ФАП подключен к электроснабжению, центральному водоснабжению и водоотведению. В медучреждении установлен дизельный генератор, который может использоваться в случае перебоев с электроэнергией. Здесь также оборудована парковка для автотранспорта.

«Деревня Зелецино активно застраивалась и заселялась, но с 2009 года медицинского учреждения здесь не было, что создавало неудобства для жителей. Поэтому сегодняшнее открытие ФАПа – это радостное и долгожданное событие. Органы исполнительной власти региона и администрация района постарались создать все условия для того, чтобы пребывание пациентов здесь было комфортным, а медицинская помощь оказывалась максимально качественно», – подчеркнул Иван Уланов.

Напомним, с 2025 года в России стартовал новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Он является продолжением национального проекта «Здравоохранение» и реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект охватывает все направления работы в отрасли – от модернизации первичного звена до реабилитации.