Средняя продолжительность жизни нижегородцев должна вырасти до 73,4 года Общество

Фото: Александр Воложанин

Власти Нижегородской области рассчитывают, что к 2028 году средняя продолжительность жизни в регионе увеличится на 1,4 года — с 72 лет в 2025 году до 73,4 года. Такие показатели заложены в проекте бюджета на 2026 год, внесенном на рассмотрение Законодательного собрания.

Кроме того, согласно прогнозам, уровень смертности в регионе должен сократиться с 14,1 случая на 1000 человек в 2025 году до 13,2 в 2028 году. Индикаторы содержатся в разделе, посвященном государственной программе "Развитие здравоохранения Нижегородской области". Она направлена на улучшение качества и доступности медицинской помощи, снижение смертности от всех причин и повышение удовлетворенности населения системой здравоохранения.

На реализацию программы в течение четырех лет планируется направить более 145 млрд рублей. В 2026 году объем финансирования составит около 47,9 млрд, в 2027 году — 45,4 млрд, а в 2028-м расходы вновь вырастут до 53,2 млрд рублей.

Дополнительный вклад в улучшение демографических показателей должен внести национальный проект "Продолжительная активная жизнь", стартовавший в 2025 году. Он предполагает, в частности, расширение охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией.

На его реализацию в Нижегородской области в 2026-2028 годах предусмотрено более 7,6 млрд рублей. Из них в 2026 году — 1,8 млрд рублей, в 2027 году — 1,7 млрд, а в 2028 году — более 4,1 млрд рублей. Финансирование идет как из федерального, так и из областного бюджетов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин высоко оценил опыт Нижегородской области в сфере демографической политики.