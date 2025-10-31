Более 50 тематических мероприятий проведут в центре "Долголетие по-нижегородски" в ноябре Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В ноябре в центре «Долголетие по-нижегородски» пройдет более 50 тематических мероприятий для жителей региона (18+). Представителей старшего поколения приглашают на творческие встречи, танцевальные мастер-классы, а также познавательные и спортивно-оздоровительные мероприятия.

Еженедельно по понедельникам центр открывает двери для гостей клуба «Теплая гавань» – это площадка для знакомств и общения. В уютной атмосфере участники делятся своими историями и интересами, находят новых друзей. В эти же дни в центре проходят занятия по вязанию крючком и танцам.

По вторникам на площадке Центра долголетия можно посетить занятия творческой мастерской актера театра и кино Евгения Пименова. В ноябре творческая группа готовит к выпуску новую театральную постановку по стихам Роберта Рождественского.

По пятницам в учреждении будут проходить уроки в школе танцев «РусЛада-3», а также занятия по йоге для всех желающих с разным уровнем подготовки. Гостям предложат различные виды оздоровительной гимнастики, включая дыхательные практики.

7 и 21 ноября в центре состоятся уроки когнитивного здоровья, которые помогут укрепить память и развить когнитивные функции. Их проведут специалисты и волонтеры проекта «Деменция.нет».

12 ноября всех желающих приглашают посетить экомастерскую по росписи спилов дерева. Вместе с художником-педагогом Александром Чиликиным нижегородцы научатся создавать уникальные экологичные сувениры.

13, 20 и 27 ноября в центре будут проходить занятия с психологом по программе «Жизнь продолжается». Эти сессии направлены на поддержку людей, столкнувшихся с тяжелыми заболеваниями, на формирование позитивной жизненной стратегии.

14 ноября нижегородцы старшего возраста смогут посетить медиалекцию, приуроченную ко Дню матери.

А 28 ноября в центре откроется литературный салон «От первого лица», где все желающие смогут поделиться стихами собственного сочинения или произведениями любимых поэтов.

«Мероприятия в Центре долголетия – это мощный инструмент поддержания социальной активности, хороших когнитивных и физических функций. Здесь нижегородцы старшего возраста находят единомышленников и обретают новые смыслы в жизни. Приглашаем всех желающих на наши мероприятия, они проводятся исключительно на безвозмездной основе», – рассказал министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

За актуальным расписанием работы учреждения можно следить на сайте министерства социальной политики Нижегородской области (https://minsocium.ru/index.php/active-longevity), а также в группе в социальных сетях (https://vk.com/longevity_nn).

О мероприятиях центра также можно узнать по бесплатному номеру контакт-центра социальной сферы Нижегородской области: 8-800-222-71-52.

Учреждение работает с понедельника по пятницу по адресу: Нижний Новгород, пр. Гагарина, ост. «Ул. Батумская» (парк «Швейцария», павильон «Мудрый Нижний»).

Напомним, поддержка людей старшего возраста – одно из направлений работы в рамках реализации национального проекта «Семья». Он стартовал в стране в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.