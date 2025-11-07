Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

"Поезда здоровья" в ноябре будут работать в 15 муниципальных округах Нижегородской области

07 ноября 2025 14:48 Общество
Поезда здоровья в ноябре будут работать в 15 муниципальных округах Нижегородской области

Фото: Никита Духник

В 15 муниципальных округах Нижегородской области будут работать в ноябре «Поезда здоровья». График выездов мобильно-диагностических комплексов опубликован на сайте министерства здравоохранения региона по ссылке: https://zdrav-nnov.ru/informatsiya/poezda-zdorovya/.

Как отметили в ведомстве, по области продолжат курсировать одновременно пять бригад медиков. «Поезда здоровья» носят имена знаменитых деятелей медицины, связанных с нижегородской землей: Павла Гусева, Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина и Николая Семашко.

С 10 по 13 ноября медики будут работать в Сеченовском, Починковском, Балахнинском и Ветлужском округах, а также в г.о.г. Выкса. С 17 по 21 ноября помощь в «Поездах здоровья» окажут жителям Спасского, Лукояновского, Володарского и Уренского округов, а также г.о.г. Кулебаки. В завершение месяца – с 24 по 27 ноября – «Поезда здоровья» примут пациентов из Сергачского, Шатковского, Ковернинского и Навашинского округов, а также г.о.г. Дзержинск.

«С начала года наши медики совершили уже 210 рабочих выездов и посетили более 650 населенных пунктов региона. В одном месте может вестись прием как жителей этого конкретного села или деревни, так и жителей нескольких соседних населенных пунктов. Население заранее информируют о том, как и когда можно обратиться к врачу, ведется предварительная запись пациентов», – сообщила заведующая отделением по организации работы мобильных медицинских бригад Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко Ольга Кольчик.

По ее словам, в деревнях и селах наиболее востребованными специалистами остаются врачи терапевтического профиля, гинекологи, кардиологи и неврологи.

«Профилактический визит, даже если человека ничего не беспокоит, может быть очень полезным. Врачи обнаружат скрытые признаки развития заболевания и помогут остановить серьезный недуг на ранней стадии. Например, по современной статистике, от 30 до 50 процентов женщин имеют гинекологические заболевания. При своевременной диагностике большинство из них успешно поддается лечению. В запущенном же состоянии некоторые патологии могут не просто перейти в хроническую стадию, а развиться в онкологический процесс», – отметила врач – акушер-гинеколог, начальник «Поезда здоровья» им. И.М. Сеченова Нина Рыжкина.

Медик рассказала, что с начала года в мобильно-диагностических комплексах проведено более 7,5 тысячи онкоцитологических исследований. Этот лабораторный тест направлен на выявление аномальных клеток, которые могут указывать на предраковые состояния или рак шейки матки. Кроме того, уже почти 10 тысячам женщин была выполнена маммография. Она нужна для диагностики патологий тканей молочных желез.

Всего на базе «Поездов здоровья» выполнено уже свыше 130 тысяч различных исследований. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», который трансформировался в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», здесь можно пройти флюорографию, электрокардиографию, лабораторные и УЗИ-исследования и другие процедуры.

К настоящему моменту пациентами «Поездов здоровья» стали уже 36 тысяч нижегородцев. Более 25,5 тысячи человек направлены на дообследование, еще более тысячи – на госпитализацию.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. График работы «Поездов здоровья» обновляется ежемесячно. С актуальной информацией всегда можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения региона.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных