Спорт

Вратарь "Торпедо" Денис Костин возглавил рейтинг игроков КХЛ

12 ноября 2025 14:43 Спорт
Вратарь Торпедо Денис Костин возглавил рейтинг игроков КХЛ

Фото: ХК "Торпедо"

Вратарь нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Денис Костин стал лидером рейтинга игроков КХЛ по итогам 7-9 недель сезона 2025/2026.

Напомним, 32-летний голкипер вернулся в нижегородский клуб летом 2025 года, заключив двухлетний односторонний контракт. Ранее он уже выступал за "Торпедо" в сезоне 2018/2019. В текущем сезоне Костин провел 16 матчей, это на четыре больше, чем у его коллеги по команде Ивана Кульбакова.

По текущим статистическим показателям Костин демонстрирует уверенную игру: его коэффициент надежности составляет 1,96, а процент отраженных бросков — 93,4%.

Рейтинг КХЛ формируется на основе комплексной статистики. Для вратарей учитываются такие параметры, как среднее количество отраженных бросков за матч и число пропущенных шайб.

В сентябре первый рейтинг сезона возглавлял другой вратарь "Торпедо" Иван Кульбаков.

Ранее сообщалось, что нижегородский клуб занял второе место в рейтинге команд КХЛ по индексу силы.

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных