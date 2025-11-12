Вратарь "Торпедо" Денис Костин возглавил рейтинг игроков КХЛ

Фото:
Вратарь нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Денис Костин стал лидером рейтинга игроков КХЛ по итогам 7-9 недель сезона 2025/2026.
Напомним, 32-летний голкипер вернулся в нижегородский клуб летом 2025 года, заключив двухлетний односторонний контракт. Ранее он уже выступал за "Торпедо" в сезоне 2018/2019. В текущем сезоне Костин провел 16 матчей, это на четыре больше, чем у его коллеги по команде Ивана Кульбакова.
По текущим статистическим показателям Костин демонстрирует уверенную игру: его коэффициент надежности составляет 1,96, а процент отраженных бросков — 93,4%.
Рейтинг КХЛ формируется на основе комплексной статистики. Для вратарей учитываются такие параметры, как среднее количество отраженных бросков за матч и число пропущенных шайб.
В сентябре первый рейтинг сезона возглавлял другой вратарь "Торпедо" Иван Кульбаков.
Ранее сообщалось, что нижегородский клуб занял второе место в рейтинге команд КХЛ по индексу силы.
