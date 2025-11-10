Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Спорт

"Торпедо" обыграло действующего чемпиона Кубка Гагарина со счетом 2:1

10 ноября 2025 22:15 Спорт
Торпедо обыграло действующего чемпиона Кубка Гагарина со счетом 2:1

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккеисты нижегородского "Торпедо" успешно стартовали в самой продолжительной домашней серии сезона, одержав волевую победу над обладателем Кубка Гагарина ярославским "Локомотивом". Встреча завершилась со счетом 2:1.

Гости начали матч максимально активно: уже на 30-й секунде им удалось поразить ворота Дениса Костина. Однако нижегородцы быстро восстановили равновесие усилиями Сергея Гончарука. Первый период прошел в напряженной борьбе и сопровождался несколькими стычками между игроками. Во втором игровом отрезке голов зрители не увидели, но игра оставалась напряженной.

Решающим стал третий период. Уже на третьей минуте Владислав Фирстов оказался в нужном месте в нужное время: после броска Богдана Конюшкова шайба отскочила от его конька и оказалась в воротах "Локомотива". В концовке встречи ярославцы сняли вратаря, пытаясь спасти матч, однако реализовать численное преимущество не смогли. Нижегородцы, в свою очередь, не сумели поразить пустые ворота, но удержали минимальное преимущество до финальной сирены.

Эта победа стала для "Торпедо" шестой подряд. Команда набирает очки уже в девятом матче кряду и с 36 очками делит лидерство в турнирной таблице с "Локомотивом", у которого при этом на две игры меньше.

"Очень насыщенный на единоборства, мелкие стыки, на игру под воротами матч. Мы со своей стороны к этому готовились. Здорово, что приняли этот вызов от "Локомотива" и, в принципе, в такой непростой игре победили. Мы понимали, что это лидер Запада и прошлогодний чемпион, и этот матч для нас был очень хорошей проверкой», — прокомментировал победу главный тренер Алексей Исаков.

Кроме того, наставник рассказал про состояние игроков, находящихся в списке травмированных. По его словам, Никита Рожков вернется на лед в ближайшее время, а вот Михаила Науменкова ждать пока не стоит — он все еще в гипсе.

Следующий матч (6+) нижегородцы проведут 12 ноября против клуба "Сочи".

Ранее сообщалось, что фарм-клуб "Торпедо-Горький" одержал победу над "Звездой" в последнем матче выездной серии.

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Новости по теме
08 ноября 2025 09:00"Чайка" взяла реванш у "Белых Медведей"
07 ноября 2025 19:30В "Торпедо" опровергли переход Никиты Артамонова в СКА
06 ноября 2025 22:37Нижегородское "Торпедо" одержало пятую победу подряд
