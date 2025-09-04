Кульбаков из "Торпедо" возглавил первый рейтинг игроков КХЛ сезона 2025/2026 Спорт

Голкипер нижегородского "Торпедо" Иван Кульбаков занял первую строчку в первом рейтинге игроков КХЛ сезона 2025/2026. Об этом сообщает сайт Континентальной хоккейной лиги.

Распределение мест за первые две недели чемпионата формировалось по совокупности статистических метрик. Для вратарей учитывалось среднее количество отражённых бросков за матч, при этом средний показатель пропущенных шайб за игру вычитался из общего значения. У защитников и нападающих помимо очков в расчёт шли показатель "плюс/минус", а также средние значения отборов, силовых приёмов и блокированных бросков за игру. У форвардов отдельно классифицировались голы: в равных составах, в меньшинстве и в большинстве.

Добавим, что у "Торпедо" первые четыре позиции рейтинга. На втором месте - нападающий Егор Виноградов, на третьем - форвард Сергей Гончарук (он, кстати, стал лучшим игроком первой недели), а на четвертом месте - защитник Антон Силаев. Подробности смотрите в таблице.