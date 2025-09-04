Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Спорт

Кульбаков из "Торпедо" возглавил первый рейтинг игроков КХЛ сезона 2025/2026

17 сентября 2025 13:28  [107] Спорт
Кульбаков из Торпедо возглавил первый рейтинг игроков КХЛ сезона 2025/2026

Голкипер нижегородского "Торпедо" Иван Кульбаков занял первую строчку в первом рейтинге игроков КХЛ сезона 2025/2026. Об этом сообщает сайт Континентальной хоккейной лиги.

Распределение мест за первые две недели чемпионата формировалось по совокупности статистических метрик. Для вратарей учитывалось среднее количество отражённых бросков за матч, при этом средний показатель пропущенных шайб за игру вычитался из общего значения. У защитников и нападающих помимо очков в расчёт шли показатель "плюс/минус", а также средние значения отборов, силовых приёмов и блокированных бросков за игру. У форвардов отдельно классифицировались голы: в равных составах, в меньшинстве и в большинстве.

Добавим, что у "Торпедо" первые четыре позиции рейтинга. На втором месте - нападающий Егор Виноградов, на третьем - форвард Сергей Гончарук (он, кстати, стал лучшим игроком первой недели), а на четвертом месте - защитник Антон Силаев. Подробности смотрите в таблице. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных