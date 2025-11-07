Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
07 ноября 2025 19:30В "Торпедо" опровергли переход Никиты Артамонова в СКА
07 ноября 2025 17:19Давида Мелик-Гусейнова не допустили до выборов президента МФС "Приволжье"
07 ноября 2025 14:46Более 360 млн рублей выделили на строительство ФОКа в Чкаловске
07 ноября 2025 13:40"Химик" взял реванш у "Торпедо-Горький" за прошлогодний финал
07 ноября 2025 10:52Нижегородская "Чайка" уступила "Белым медведям" со счетом 4:8
06 ноября 2025 22:37Нижегородское "Торпедо" одержало пятую победу подряд
06 ноября 2025 18:36Футболисты "Пари НН" вызваны в молодежную сборную России
06 ноября 2025 16:53Волонтеры создали современную спортплощадку в Выксунском округе
06 ноября 2025 14:48Студент НИУ Президентской академии взял золото на Всероссийских соревнованиях по кобудо
06 ноября 2025 14:28Спортдиректор Удальцов объяснил, почему Дзюбы не будет в "Пари НН"
Спорт

В "Торпедо" опровергли переход Никиты Артамонова в СКА

07 ноября 2025 19:30 Спорт
В Торпедо опровергли переход Никиты Артамонова в СКА

Фото: ХК "Торпедо"

Генеральный директор нижегородского "Торпедо" Евгений Забуга развеял слухи о том, что нападающий Никита Артамонов может перебраться в петербургский СКА. Так, никаких переговоров с другими клубами по Артамонову не ведется.

"Неоднократно в прессе появлялась информация о якобы готовящемся обмене Никиты Артамонова, которая не соответствует действительности. Напомню, что летом с ним был перезаключен контракт до 31 мая 2027 года. На сегодня никаких договоренностей с клубами КХЛ о его переходе нет. Никита продолжает выступление за "Торпедо", дополнительно получая игровую практику в фарм-клубе. Мы верим в прогресс нашего талантливого нападающего" - приводит слова гендиректора спортивный обозреватель Михаил Зислис.

Напомним, по информации инсайдеров, СКА, который на данный момент возглавляет бывший главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов, заинтересован в приобретении нападающего.

К слову, Артамонов провел сильный прошлый сезон, став лучшим бомбардиром "Торпедо" с 39 очками (22+17) в 63 матчах регулярного чемпионата.

Однако в текущем сезоне 2025/2026 его результативность оставляет желать лучшего: всего одно очко в 13 играх.  Несколько раз Артамонова отправляли в фарм-клуб, где он набрал 4 очка в 7 матчах, а в октябре вернули в основную команду.

Несмотря на возвращение, нападающий получает минимальное игровое время. В последнем матче против ЦСКА он провел на льду только два периода и не появился в третьем.

Ранее сообщалось, что переезд "Торпедо" на новую Ледовую арену на Стрелке планируется до Нового года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
31 октября 2025 15:10Евгений Забуга рассказал о сроках переезда "Торпедо" на новую арену
28 октября 2025 19:28Еще 4,6 млрд рублей направят на Ледовый дворец на Стрелке
01 октября 2025 15:00Опубликованы новые фото со стройки Ледового дворца в Нижнем Новгороде
05 августа 2025 10:04Матч звезд КХЛ может пройти в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных