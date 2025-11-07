В "Торпедо" опровергли переход Никиты Артамонова в СКА Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Генеральный директор нижегородского "Торпедо" Евгений Забуга развеял слухи о том, что нападающий Никита Артамонов может перебраться в петербургский СКА. Так, никаких переговоров с другими клубами по Артамонову не ведется.

"Неоднократно в прессе появлялась информация о якобы готовящемся обмене Никиты Артамонова, которая не соответствует действительности. Напомню, что летом с ним был перезаключен контракт до 31 мая 2027 года. На сегодня никаких договоренностей с клубами КХЛ о его переходе нет. Никита продолжает выступление за "Торпедо", дополнительно получая игровую практику в фарм-клубе. Мы верим в прогресс нашего талантливого нападающего" - приводит слова гендиректора спортивный обозреватель Михаил Зислис.

Напомним, по информации инсайдеров, СКА, который на данный момент возглавляет бывший главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов, заинтересован в приобретении нападающего.

К слову, Артамонов провел сильный прошлый сезон, став лучшим бомбардиром "Торпедо" с 39 очками (22+17) в 63 матчах регулярного чемпионата.

Однако в текущем сезоне 2025/2026 его результативность оставляет желать лучшего: всего одно очко в 13 играх. Несколько раз Артамонова отправляли в фарм-клуб, где он набрал 4 очка в 7 матчах, а в октябре вернули в основную команду.

Несмотря на возвращение, нападающий получает минимальное игровое время. В последнем матче против ЦСКА он провел на льду только два периода и не появился в третьем.

Ранее сообщалось, что переезд "Торпедо" на новую Ледовую арену на Стрелке планируется до Нового года.