В "Торпедо" опровергли переход Никиты Артамонова в СКА

Фото:
Генеральный директор нижегородского "Торпедо" Евгений Забуга развеял слухи о том, что нападающий Никита Артамонов может перебраться в петербургский СКА. Так, никаких переговоров с другими клубами по Артамонову не ведется.
"Неоднократно в прессе появлялась информация о якобы готовящемся обмене Никиты Артамонова, которая не соответствует действительности. Напомню, что летом с ним был перезаключен контракт до 31 мая 2027 года. На сегодня никаких договоренностей с клубами КХЛ о его переходе нет. Никита продолжает выступление за "Торпедо", дополнительно получая игровую практику в фарм-клубе. Мы верим в прогресс нашего талантливого нападающего" - приводит слова гендиректора спортивный обозреватель Михаил Зислис.
Напомним, по информации инсайдеров, СКА, который на данный момент возглавляет бывший главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов, заинтересован в приобретении нападающего.
К слову, Артамонов провел сильный прошлый сезон, став лучшим бомбардиром "Торпедо" с 39 очками (22+17) в 63 матчах регулярного чемпионата.
Однако в текущем сезоне 2025/2026 его результативность оставляет желать лучшего: всего одно очко в 13 играх. Несколько раз Артамонова отправляли в фарм-клуб, где он набрал 4 очка в 7 матчах, а в октябре вернули в основную команду.
Несмотря на возвращение, нападающий получает минимальное игровое время. В последнем матче против ЦСКА он провел на льду только два периода и не появился в третьем.
Ранее сообщалось, что переезд "Торпедо" на новую Ледовую арену на Стрелке планируется до Нового года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+