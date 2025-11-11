Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
11 ноября 2025 16:21Нижегородское "Торпедо" вошло в топ-3 команд КХЛ по индексу силы
10 ноября 2025 22:15"Торпедо" обыграло действующего чемпиона Кубка Гагарина со счетом 2:1
10 ноября 2025 19:51Участники СВО и их семьи стали гостями физкультурно-оздоровительных комплексов в рамках регионального проекта "СВОй ФОК"
10 ноября 2025 11:24Торпедовец Крутов выиграл Кубок Будущего в составе сборной России U20
10 ноября 2025 09:23Баскетболисты "Пари НН" обыграли МБА-МАИ и прервали серию поражений
09 ноября 2025 15:26Нижегородец Олег Костин выиграл золото на чемпионате России по плаванию
09 ноября 2025 10:40Шпилевский назвал ничью с "Рубином" обидным результатом
08 ноября 2025 19:05"Пари НН" и "Рубин" закончили матч безголевой ничьей
08 ноября 2025 16:25"Торпедо-Горький" вырвал победу у "Звезды" в концовке выездной серии
08 ноября 2025 09:00"Чайка" взяла реванш у "Белых Медведей"
Спорт

Нижегородское "Торпедо" вошло в топ-3 команд КХЛ по индексу силы

11 ноября 2025 16:21 Спорт
Нижегородское Торпедо вошло в топ-3 команд КХЛ по индексу силы

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккейный клуб "Торпедо" поднялся на второе место в рейтинге силы КХЛ после победы над ярославским "Локомотивом". Нижегородцы улучшили свои позиции сразу на семь строчек и теперь уступает только магнитогорскому "Металлургу".

Индекс силы — это расчетный показатель, который отражает текущую форму команд. Он учитывает не только результаты матчей, но и уровень соперников. За победу в основное время команда получает 25% рейтинговых очков проигравшего, за победу в овертайме или по буллитам — 12,5%.

В сентябре "Торпедо" уже занимало первое место в этом рейтинге.

Напомним, накануне подопечные Алексея Исакова одержали шестую победу подряд. Теперь "автозаводцы" делят лидерство в турнирной таблице Запада с "Локомотивом", у которых также 36 очков, но на две игры меньше.

Ранее "Торпедо" заняло 12-е место в рейтинге эффективности клубов КХЛ по результатам сезона 2024/2025.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КХЛ ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
10 ноября 2025 11:24Торпедовец Крутов выиграл Кубок Будущего в составе сборной России U20
08 ноября 2025 16:25"Торпедо-Горький" вырвал победу у "Звезды" в концовке выездной серии
07 ноября 2025 19:30В "Торпедо" опровергли переход Никиты Артамонова в СКА
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных