Нижегородское "Торпедо" вошло в топ-3 команд КХЛ по индексу силы

Хоккейный клуб "Торпедо" поднялся на второе место в рейтинге силы КХЛ после победы над ярославским "Локомотивом". Нижегородцы улучшили свои позиции сразу на семь строчек и теперь уступает только магнитогорскому "Металлургу".
Индекс силы — это расчетный показатель, который отражает текущую форму команд. Он учитывает не только результаты матчей, но и уровень соперников. За победу в основное время команда получает 25% рейтинговых очков проигравшего, за победу в овертайме или по буллитам — 12,5%.
В сентябре "Торпедо" уже занимало первое место в этом рейтинге.
Напомним, накануне подопечные Алексея Исакова одержали шестую победу подряд. Теперь "автозаводцы" делят лидерство в турнирной таблице Запада с "Локомотивом", у которых также 36 очков, но на две игры меньше.
Ранее "Торпедо" заняло 12-е место в рейтинге эффективности клубов КХЛ по результатам сезона 2024/2025.
