Две аварии с фурами произошли утром на М-7 в Нижегородской области

Фото:
Сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием грузовиков произошли на федеральной трассе М-7 в Нижегородской области утром 12 ноября.
Первое ДТП случилось на участке дороги в районе Стригинского моста. По словам очевидцев, в аварию попали три легковых автомобиля и фура. Один из автомобилей получил серьезные повреждения — у него смят передний бампер и разбито лобовое стекло. Из-за аварии на трассе образовалась пробка длиной около 4,5 километра. Участники ДТП и свидетели предполагают, что причиной могли стать густой туман и скользкое дорожное покрытие. О пострадавших не сообщается.
Второе столкновение произошло около 7:30 утра на 525-м километре трассы М-7, в Лысковском районе. По данным Госавтоинспекции, 34-летний водитель грузовика не справился с управлением, выбрав небезопасную скорость. Машину занесло, и она врезалась в движущуюся в попутном направлении "Ниву". В результате аварии пострадал 59-летний водитель легковушки. Его доставили в Лысковскую центральную районную больницу.
Обстоятельства обоих происшествий уточняются.
Добавим, что накануне на трассе М-7 в Кстовском районе в результате столкновения легкового автомобиля и большегруза погиб водитель Nissan.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+