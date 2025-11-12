Две аварии с фурами произошли утром на М-7 в Нижегородской области Происшествия

Фото: ГИБДД по Нижнему Новгороду

Сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием грузовиков произошли на федеральной трассе М-7 в Нижегородской области утром 12 ноября.

Первое ДТП случилось на участке дороги в районе Стригинского моста. По словам очевидцев, в аварию попали три легковых автомобиля и фура. Один из автомобилей получил серьезные повреждения — у него смят передний бампер и разбито лобовое стекло. Из-за аварии на трассе образовалась пробка длиной около 4,5 километра. Участники ДТП и свидетели предполагают, что причиной могли стать густой туман и скользкое дорожное покрытие. О пострадавших не сообщается.

Второе столкновение произошло около 7:30 утра на 525-м километре трассы М-7, в Лысковском районе. По данным Госавтоинспекции, 34-летний водитель грузовика не справился с управлением, выбрав небезопасную скорость. Машину занесло, и она врезалась в движущуюся в попутном направлении "Ниву". В результате аварии пострадал 59-летний водитель легковушки. Его доставили в Лысковскую центральную районную больницу.

Обстоятельства обоих происшествий уточняются.

Добавим, что накануне на трассе М-7 в Кстовском районе в результате столкновения легкового автомобиля и большегруза погиб водитель Nissan.