Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
12 ноября 2025 11:35Две аварии с фурами произошли утром на М-7 в Нижегородской области
12 ноября 2025 10:34Росприроднадзор проверяет разлив нефтепродуктов в Кстовском районе
12 ноября 2025 10:15Полиция задержала нижегородца со спрятанными в носках наркотиками
11 ноября 2025 19:36Наркотики под видом шоколадных шариков хотели доставить в нижегородскую колонию
11 ноября 2025 18:23Водитель нижегородской компании умер перед началом смены
11 ноября 2025 18:01Водитель иномарки погиб после столкновения с фурой в Нижегородской области
11 ноября 2025 17:42Нижегородца оштрафовали за взлом "Госуслуг" и передачу чужих данных
11 ноября 2025 12:30Более 200 мигрантов выдворили из Нижегородской области после рейдов
11 ноября 2025 11:53Двое успели спастись ночью из горящего дома в переулке Парниковом
11 ноября 2025 11:25Нижегородец помог онлайн-казино обналичить более 113 млн рублей
Происшествия

Две аварии с фурами произошли утром на М-7 в Нижегородской области

12 ноября 2025 11:35 Происшествия
Два ДТП с участием фур произошло на М-7 в Нижегородской области

Фото: ГИБДД по Нижнему Новгороду

Сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием грузовиков произошли на федеральной трассе М-7 в Нижегородской области утром 12 ноября.

Первое ДТП случилось на участке дороги в районе Стригинского моста. По словам очевидцев, в аварию попали три легковых автомобиля и фура. Один из автомобилей получил серьезные повреждения — у него смят передний бампер и разбито лобовое стекло. Из-за аварии на трассе образовалась пробка длиной около 4,5 километра. Участники ДТП и свидетели предполагают, что причиной могли стать густой туман и скользкое дорожное покрытие. О пострадавших не сообщается.

Второе столкновение произошло около 7:30 утра на 525-м километре трассы М-7, в Лысковском районе. По данным Госавтоинспекции, 34-летний водитель грузовика не справился с управлением, выбрав небезопасную скорость. Машину занесло, и она врезалась в движущуюся в попутном направлении "Ниву". В результате аварии пострадал 59-летний водитель легковушки. Его доставили в Лысковскую центральную районную больницу.

Обстоятельства обоих происшествий уточняются.

Добавим, что накануне на трассе М-7 в Кстовском районе в результате столкновения легкового автомобиля и большегруза погиб водитель Nissan.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГИБДД ДТП М-7
Поделиться:
Новости по теме
09 ноября 2025 17:18Иномарка влетела в отбойник на М-7 под Володарском: водитель в больнице
08 ноября 2025 11:48Лежащего на дороге мужчину насмерть задавила иномарка в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных