Форум "ГосСтарт" собрал в Нижем Новгороде 1000 молодых управленцев

IV Всероссийский форум "ГосСтарт" (12+) начал свою работу 11 ноября в Нижнем Новгороде. На форум съехались 1000 молодых людей из 80 регионов России. "ГосСтарт" собрал представителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти, молодых политических активистов и студентов профильных направлений.
Проект "ГосСтарт" возник в Нижегородской области, был поддержан Федеральным агентством по делам молодёжи и за несколько лет превратился в известный всероссийский проект, формирующий новое поколение управленцев.
Центр обучения государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт" подготовил для участников программу из шести треков: "Поиск кадров", "Привлечение кадров", "Адаптация кадров", "Управление персоналом в госструктурах", "Время СВОих", "ГосСтарт.Дети". Участники встретятся с популярными спикерами, обменяются опытом на интерактивных сессия и мастер-классах.
Приветствуя собравшихся на форум губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил его важную роль в деле укрепления российской государственности: "Форум задаёт новый вектор развития всей системе государственного управления, помогая талантливым и целеустремленным людям объединять усилия и реализовать свой потенциал", – заявил он.
Форум "ГосСтарт" стал еще одним ярким общероссийским образовательным проектом. Оценивая это, мы попросили экспертов ответить на вопросы: "чем заключается миссия "ГосСтарта" и почему этот и другие образовательные проекты реализуются в России за рамками высшей школы"?
"Логика возникновения профессиональных обучающих программ за пределами системы высшего образования довольно проста и понятна. Достоинством и одновременно недостатком любой системы, в том числе и высшего образования, является её универсальность и теоретическая направленность. "ГосСтарт" объединяет тех, кто уже сделал сознательный выбор в пользу государственной службы и готов к целенаправленному усвоению не только теоретических знаний, но практического опыта. Именно им могут поделиться действующие политики и управленцы, которых либо нет, либо довольно мало в ВУЗах (и вряд ли будет иначе, так как это совершенно разные сферы деятельности). И передают они не теорию управления, а лично наработанные управленческие практики и навыки, демонстрируют методы решения актуальных задач, регулярно возникающих в повседневной жизни".
"ГосСтарт" стал всероссийским проектом, главная задача которого – подготовка профессиональной управленческой команды страны с учетом актуальных требований времени. В широком смысле преследуется цель – укрепление российской государственности. Вариативность треков указывает на охват и понимание специфики каждого из направлений, а миссия форума – не только обучение, но и интеграция специалистов в систему органов власти всех уровней: ведь, эффективность решения государственных задач в условиях внешних вызовов и быстроменяющегося мира во многом зависит от слаженной, профессиональной работы команды. Очевидно, что кроме развития базовых компетенций "ГосСтарт" делает акцент на формирование soft skills: лидерских качеств, ответственности в принятии решений, согласованной совместной работе".
"Форум "ГосСтарт" представляет собой важный шаг в формировании нового поколения управленцев, способных эффективно работать в государственных структурах. Его миссия заключается в создании платформы для обмена опытом и знаний между молодыми активистами и представителями власти, что способствует развитию навыков, необходимых для успешного управления. Образовательные проекты, подобные "ГосСтарту", реализуются вне рамок высшей школы, поскольку они предлагают практическое обучение и актуальные знания, которые часто отсутствуют в традиционных учебных заведениях. Это позволяет молодым людям не только получить теоретическую базу, но и развить практические навыки, необходимые для работы в условиях современного государственного управления. Важно, что такие инициативы способствуют укреплению государственной системы и вовлечению молодежи в активное участие в общественной жизни".
"Судя по названиям треков IV Всероссийского форума "ГосСтарт", мероприятие посвящено исключительно кадровым вопросам, а именно: поиску, адаптации и привлечению молодежи к чиновничьей работе в современных условиях. К тому же, как свидетельствует статистика, сейчас молодые люди больше интересуются IT, цифровыми профессиями, креативными направлениями. Молодёжь ценит баланс работы и личной жизни, возможность самореализации. Да и высокая зарплата остаётся важным фактором, а ещё всё больше они уделяют внимание смыслу работы и условиям труда. Так что, совсем неудивительно появление и успех программы "ГосСтарт" и подобные ей региональных инициатив".
"IV Всероссийский форум "ГосСтарт" в Нижнем Новгороде - это ежегодная площадка делового развивающего общения. Она приобретает широкую известность в России во многом благодаря тому, что участниками обмена знаниями и опытом являются не только представители молодёжи, но и представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, общественно-политических движений, представителей социально ориентированных НКО, другие почётные гости. Форум создаёт уникальную среду новых возможностей для активного молодого гражданина России, который понимает высокую значимость традиции российской государственности, настроен на участие в деятельности государства, на его совершенствование, на его защиту. Новые возможности саморазвития представлены, в частности, по шести наставническим трактам: "Поиск кадров", "Привлечение кадров", "Адаптация кадров", "Управление персоналом в госструктурах", "Время СВОих", "ГосСтарт.Дети".
