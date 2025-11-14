Форум "ГосСтарт" собрал в Нижем Новгороде 1000 молодых управленцев Общество

IV Всероссийский форум "ГосСтарт" (12+) начал свою работу 11 ноября в Нижнем Новгороде. На форум съехались 1000 молодых людей из 80 регионов России. "ГосСтарт" собрал представителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти, молодых политических активистов и студентов профильных направлений.

Проект "ГосСтарт" возник в Нижегородской области, был поддержан Федеральным агентством по делам молодёжи и за несколько лет превратился в известный всероссийский проект, формирующий новое поколение управленцев.

Центр обучения государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт" подготовил для участников программу из шести треков: "Поиск кадров", "Привлечение кадров", "Адаптация кадров", "Управление персоналом в госструктурах", "Время СВОих", "ГосСтарт.Дети". Участники встретятся с популярными спикерами, обменяются опытом на интерактивных сессия и мастер-классах.

Приветствуя собравшихся на форум губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил его важную роль в деле укрепления российской государственности: "Форум задаёт новый вектор развития всей системе государственного управления, помогая талантливым и целеустремленным людям объединять усилия и реализовать свой потенциал", – заявил он.

Форум "ГосСтарт" стал еще одним ярким общероссийским образовательным проектом. Оценивая это, мы попросили экспертов ответить на вопросы: "чем заключается миссия "ГосСтарта" и почему этот и другие образовательные проекты реализуются в России за рамками высшей школы"?

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Логика возникновения профессиональных обучающих программ за пределами системы высшего образования довольно проста и понятна. Достоинством и одновременно недостатком любой системы, в том числе и высшего образования, является её универсальность и теоретическая направленность. "ГосСтарт" объединяет тех, кто уже сделал сознательный выбор в пользу государственной службы и готов к целенаправленному усвоению не только теоретических знаний, но практического опыта. Именно им могут поделиться действующие политики и управленцы, которых либо нет, либо довольно мало в ВУЗах (и вряд ли будет иначе, так как это совершенно разные сферы деятельности). И передают они не теорию управления, а лично наработанные управленческие практики и навыки, демонстрируют методы решения актуальных задач, регулярно возникающих в повседневной жизни".

Елена Мозгунова, историк, кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"ГосСтарт" стал всероссийским проектом, главная задача которого – подготовка профессиональной управленческой команды страны с учетом актуальных требований времени. В широком смысле преследуется цель – укрепление российской государственности. Вариативность треков указывает на охват и понимание специфики каждого из направлений, а миссия форума – не только обучение, но и интеграция специалистов в систему органов власти всех уровней: ведь, эффективность решения государственных задач в условиях внешних вызовов и быстроменяющегося мира во многом зависит от слаженной, профессиональной работы команды. Очевидно, что кроме развития базовых компетенций "ГосСтарт" делает акцент на формирование soft skills: лидерских качеств, ответственности в принятии решений, согласованной совместной работе".

Борис Корсунский, генеральный директор группы компаний "Артефакт", член Общественной палаты Чувашской Республики, член Общественного совета Министерства экономического развития Чувашской Республики, член Общественного совета Министерства культуры Чувашской Республики, сопредседатель регионального отделения общественной организации "Деловая Россия":

"Форум "ГосСтарт" представляет собой важный шаг в формировании нового поколения управленцев, способных эффективно работать в государственных структурах. Его миссия заключается в создании платформы для обмена опытом и знаний между молодыми активистами и представителями власти, что способствует развитию навыков, необходимых для успешного управления. Образовательные проекты, подобные "ГосСтарту", реализуются вне рамок высшей школы, поскольку они предлагают практическое обучение и актуальные знания, которые часто отсутствуют в традиционных учебных заведениях. Это позволяет молодым людям не только получить теоретическую базу, но и развить практические навыки, необходимые для работы в условиях современного государственного управления. Важно, что такие инициативы способствуют укреплению государственной системы и вовлечению молодежи в активное участие в общественной жизни".

Андрей Чугунов, журналист:

"Судя по названиям треков IV Всероссийского форума "ГосСтарт", мероприятие посвящено исключительно кадровым вопросам, а именно: поиску, адаптации и привлечению молодежи к чиновничьей работе в современных условиях. К тому же, как свидетельствует статистика, сейчас молодые люди больше интересуются IT, цифровыми профессиями, креативными направлениями. Молодёжь ценит баланс работы и личной жизни, возможность самореализации. Да и высокая зарплата остаётся важным фактором, а ещё всё больше они уделяют внимание смыслу работы и условиям труда. Так что, совсем неудивительно появление и успех программы "ГосСтарт" и подобные ей региональных инициатив".

Андрей Дахин, д.ф.н., профессор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"IV Всероссийский форум "ГосСтарт" в Нижнем Новгороде - это ежегодная площадка делового развивающего общения. Она приобретает широкую известность в России во многом благодаря тому, что участниками обмена знаниями и опытом являются не только представители молодёжи, но и представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, общественно-политических движений, представителей социально ориентированных НКО, другие почётные гости. Форум создаёт уникальную среду новых возможностей для активного молодого гражданина России, который понимает высокую значимость традиции российской государственности, настроен на участие в деятельности государства, на его совершенствование, на его защиту. Новые возможности саморазвития представлены, в частности, по шести наставническим трактам: "Поиск кадров", "Привлечение кадров", "Адаптация кадров", "Управление персоналом в госструктурах", "Время СВОих", "ГосСтарт.Дети".

